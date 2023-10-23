فوكس نيوز: هيئة الإذاعة البريطانية تقرر وصم حماس بـ"الإرهابية"

قال موقع "فوكس نيوز" الأميركي إن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أعلنت عن تغيير في سياستها التحريرية بعد ردود فعل عنيفة، وستصف من الآن فصاعدا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ "المنظمة الإرهابية".

وقال الموقع -في تقرير له- إن "بي بي سي" رفضت في البداية استخدام مصطلح "منظمة إرهابية محظورة" لوصف حماس في تغطيتها لحرب إسرائيل على غزة، إذ كانت تستخدم بعد عملية "طوفان الأقصى" عبارات "مقاتلون من أجل الحرية" أو "مسلحون" أو "متشددون" وليس "إرهابيين".

وأضاف التقرير أنه مع تطور الوضع إلى حرب، أصبح المشاهدون محبطين بشكل متزايد من رفض "بي بي سي" استخدام مصطلح "الإرهابيين"، خاصة بعد تقارير تتحدث عن ممارسات "وحشية" ضد المدنيين قالوا إن حماس مسؤولة عنها.





وذكر "فوكس نيوز" أنه بالرغم من أن هيئة الإذاعة البريطانية دافعت في الأصل عن قرارها، فإن "مجلس نواب اليهود البريطانيين" كتب -في بيان صحفي الجمعة الماضية- أن المدير العام للهيئة تيم ديفي وافق منذ ذلك الحين على التغيير.

وأكدت الهيئة -في بيان صحفي- أنها ملتزمة بمواصلة الحوار، وأنها لم تعد تستخدم عبارة مقاتلي حماس وبدلا من ذلك، ستصف الحركة بأنها "منظمة إرهابية محظورة من قبل الحكومة البريطانية" وغيرها، أو ببساطة باسم حماس.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع ديفي مع أعضاء البرلمان البريطاني الأربعاء بشأن تغطية الهيئة للحرب بين إسرائيل وغزة.