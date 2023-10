الجزيرة نت تحصل على تفاصيل وساطة قطر للم شمل أطفال أوكرانيين

الدوحة- خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى روسيا في يونيو/حزيران الماضي، وإلى أوكرانيا في يوليو/تموز الماضي، وافقت دولة قطر على الطلب الأوكراني للتوسط مع روسيا بشأن لمّ شمل أطفال قصر مع عائلاتهم في أوكرانيا.

تضمنت عملية الوساطة التي تكللت بالنجاح لمّ شمل آمنا لـ4 قاصرين مع عائلاتهم في أوكرانيا، وشملت الحصول على موافقة العائلات على نقل القاصرين إلى أوكرانيا، وتحديد هوية القاصرين، والتحقق من معلومات الهوية، والتنسيق مع المنظمات الإنسانية، فضلاً عن الترتيبات اللوجيستية للمّ شمل القاصرين مع أسرهم إلى بلدهم.

واستضاف ممثلون قطريون القُصّر في السفارة القطرية في موسكو، وقاموا بتسهيل مغادرتهم الآمنة إلى أوكرانيا، وذلك بعد تعاون كييف وموسكو لضمان سلامة وأمن الأطفال ومغادرتهم إلى أوكرانيا، وتوفير الرعاية والعلاج.

وإلى منطقة جيتومير في أوكرانيا، يتوجه طفل انفصل عن والدته منذ حوالي عام ونصف العام، إذ كان في المستشفى عندما بدأت الحرب وفقد الاتصال بوالدته، وقد تم لمّ شمله مع والدته في روسيا والتوجه إلى أوكرانيا.

وإلى العاصمة كييف، تتوجه شابة تبلغ من العمر 17 عاما، حيث سيتم لمّ شمل القاصر مع عائلتها في أوكرانيا.

وهناك طفلان آخران يتوجهان أيضا إلى كييف بعد قرار السماح لهما بلمّ الشمل مع عائلتهما من قبل السلطات الروسية بعد وساطة قطرية سهّلت هذا الأمر خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبها، قالت وزيرة الدولة القطرية لشؤون التعاون الدولي لولوة الخاطر، في تصريح للجزيرة نت، إنه "في عالم يتسم بالانقسام، نحتفل اليوم بقوة الوحدة حيث نشهد لمّ شمل الأطفال وأسرهم".

وأعربت لولوة الخاطر عن امتنانها للمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا ماريا فوفا – بيلوفا، ومفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس، لتفانيهما الذي لا يتزعزع واحترافهما المثالي في المهمة الحاسمة المتمثلة في لمّ شمل الأسر التي مزّقتها الصراعات.

وشددت على أن دولة قطر بذلت جهودا دؤوبة في تسهيل هذا النجاح، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز هو شهادة على القوة الدائمة للتعاون والدبلوماسية "ونحن نقف بحزم في التزامنا بهذه القضية الإنسانية ونأمل أن يظل تعاوننا رمزًا ملهمًا للأمل والتعاطف".

We express our gratitude to #Russia & #Ukraine for their commitment to the successful reunification of Ukrainian kids with their families. #Qatar will continue its mediation efforts in this context & others, in line with its principles towards conflict resolution & peace-making. pic.twitter.com/9BTI1fvqmH

