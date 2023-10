لماذا لم يطالب بايدن بوقف إطلاق النار في غزة؟

واشنطن- منذ الساعات الأولى للعدوان على قطاع غزة وعقب بدء عملية "طوفان الأقصى"، اتخذت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن موقفا حادا وصارما في دعمها للاحتلال الإسرائيلي عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا، في الوقت الذي امتنعت فيه -حتى الآن- عن المطالبة بوقف إطلاق النار بين الجانبين.

ويرى دبلوماسيون وخبراء أميركيون -تحدثوا للجزيرة نت- أن بايدن لا خيار أمامه سوى إعلان الدعم المطلق لإسرائيل في العلن، لكن مع حثها على مراعاة المدنيين في السر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، والهجوم المتوقع من الجمهوريين إذا قامت إدارة بايدن بعكس ذلك.

وتعهد بايدن بدعم إسرائيل في سعيها للانتقام من هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير المسبوق، وخلال خطاباته حول الأزمة، منح بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجالا واسعا للرد العسكري.

لم يتطرق بايدن لضرورة وقف إطلاق النار أو خفض التصعيد، وبدلا من ذلك اتخذ البيت الأبيض خطوات عسكرية فورية لدعم إسرائيل، فأمر بنشر حاملة طائرات، وعدد آخر من القطع العسكرية البحرية قبالة سواحل إسرائيل، إضافة لتعزيز أسراب القوات الجوية في الشرق الأوسط، وتسليم شحنات طارئة من الأسلحة والذخائر. وتوجت تلك الجهود بزيارة وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن لإسرائيل.

وتحركت إدارة بايدن دبلوماسيا أيضا، من خلال زيارة مكوكية يقوم بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لدول المنطقة، بدأها بزيارة إسرائيل في سعي لتأكيد الدعم الأميركي، وبعث برسائل لعواصم الدول الحليفة بضرورة إدانة ما قامت به حركة حماس، والضغط عليها للإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها.

في هذا السياق، أشار السفير ديفيد ماك مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، والذي سبق له العمل في قنصلية بلاده بالقدس، إلى أن "إدارة بايدن تقوم بعمل دبلوماسي رفيع المستوى، وتحاول أن تبدو داعمة لإسرائيل علنا، بينما تعمل سرا لتشجيع إسرائيل على اتباع مسار يعترف بالحاجة إلى اتباع قواعد الحرب، وتقليل انتهاك حقوق الفلسطينيين الأبرياء الذين هم أبعد ما يكونون عن كونهم إرهابيين من حماس"، وفق حديثه للجزيرة نت.

ومنذ بدء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اتخذت الدوائر الأميركية الرسمية وغير الرسمية، مواقف مؤيدة لإسرائيل، حيث لم يطالب أحد بوقف إطلاق النار أو خفض التصعيد.

وكان هناك بعض الاستثناءات الضئيلة بين أعضاء الكونغرس، إلا أن هذه الأصوات -مثل النائبة إلهان عمر أو السيناتور بيرني ساندرز- تعرضت لهجوم كبير بسبب دعوتها لوقف القتال والحفاظ على حياة المدنيين في كلا الطرفين.

وفي حديثه للجزيرة نت، أشار الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الدولية ولفغانغ بوستزتاي، إلى أنه "وبالنظر إلى حجم الفظائع التي ارتكبتها حركة حماس والتي جاءت على غرار فظائع تنظيم الدولة، والتي ذبح فيها أكثر من ألف مدني، بما في ذلك العديد من الأطفال وكبار السن، فإن إدارة بايدن تتفهم رغبة إسرائيل في معاقبة هذه المنظمة الإرهابية بشدة لمنع هجوم مماثل متجدد"، على حد قوله.

وكررت أوساط إسرائيلية وأميركية مزاعم استهداف النساء والأطفال لكن دون أن تقدم دليلا على ذلك، في المقابل نفت حركة حماس استهداف المدنيين ونشرت مشاهد لإطلاق سراح سيدة إسرائيلية وطفليها، كما بثت مشاهد لتعامل مقاتليها مع الأطفال خلال اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى".

في الإطار ذاته، أشار تقرير نشره موقع "هاف بوست" إلى تعليمات داخلية وجهت إلى موظفي وزارة الخارجية تطالبهم بعدم التطرق لـ3 عبارات محددة، وهي "خفض التصعيد/وقف إطلاق النار"، و"إنهاء العنف/إراقة الدماء"، و"استعادة الهدوء".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذف بلينكن تغريدة على موقع إكس تحدث فيها عن مهاتفته لنظيره التركي هاكان فيدان، بحثا فيها خفض التصعيد، واستبدل بها بلينكن تغريدة أخرى سلط فيها الضوء على تركيز الولايات المتحدة الثابت على وقف هجمات حركة حماس وضمان إطلاق سراح كافة الرهائن.

وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر خبير الشؤون الإستراتيجية ومدير مؤسسة دراسات دول الخليج جورجيو كافيرو، أنه "في هذه اللحظة، تبذل إدارة بايدن قصارى جهدها لدعم حرب إسرائيل على غزة، والانتقام من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس، وهو ما يعد أولوية أعلى من أي عوامل إنسانية، وفقا لتفكير البيت الأبيض".

وفي خطاب ألقاه يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "لإسرائيل، شأنها شأن كل دولة في العالم، الحق في الرد -بل عليها واجب الرد- على هذه الهجمات الشريرة"، ثم أكد أنه "يجب ألا يكون هناك شك في أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل".

وكرر بايدن موقفه -عقب إجرائه مكالمة الثالثة مع نتنياهو- بالقول "قلت له إذا مرت الولايات المتحدة بالتجربة نفسها التي تعيشها إسرائيل، فإن ردنا سيكون سريعا وحاسما وساحقا".

