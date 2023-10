هل يقضي "طوفان الأقصى" على حظوظ بايدن الانتخابية في 2024؟

واشنطن- تحتل قضايا السياسة الخارجية -تقليديا- مركزا متدنيا عند الأميركيين خلال سباق الانتخابات الرئاسية. ويبدو أن انتخابات 2024 قد تكون استثناء، إذ أدت عملية "طوفان الأقصى" إلى رفع السياسة الخارجية إلى القضايا الأكثر أهمية في السباق الرئاسي.

والعملية التي نتج عنها موت أكثر من 1200 إسرائيلي، من بينهم: 14 يحملون الجنسية الأميركية والاعتقاد باحتجاز المقاومة الفلسطينية 20 آخرين من الأميركيين، رفعت "قضية دعم إسرائيل" الهجوم على الرئيس جو بايدن، على الرغم من اتخاذه مواقف استثنائية في دعمه المطلق للجانب الإسرائيلي.

ويعاني الرئيس جو بايدن من انخفاض نسب الرضا الشعبي على أدائه في البيت الأبيض، حيث وصل لأقل من 40% خلال الأشهر الأخيرة، ويتخوف بعض الديمقراطيين من تدهور حظوظ بايدن حال أساء التعامل مع ما يوصف بأكبر أزمة سياسة خارجية تواجهها إدارته.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة إرسال حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس جيرالد آر. فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، لتكون مستعدة لمساعدة إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي عدّها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) باتريك رايدر، "رسالة لإيران وحزب الله بأن عليهم ألا يفكروا في التدخل".

ورغم المديح الذي ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لموقف بايدن الداعم لإسرائيل، لكن هذا لم يمنع المرشحين الجمهوريين للرئاسة من إلقاء اللوم على الرئيس بايدن؛ بسبب هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وألقى المرشحون الجمهوريون للرئاسة لعام 2024 باللوم على إدارة بايدن، مشيرين إلى أن هذه التطورات دليل آخر -إلى جانب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتمدد الصين في بحر جنوب الصين- على ضعف الولايات المتحدة على المسرح العالمي، واتهموا بايدن بالمسؤولية عن ذلك.

ومن دون دليل، أصرّ العديد منهم على أن الولايات المتحدة "موّلت هجمات حماس"، وذلك من خلال أموال صفقة تحرير 5 محتجزين أميركيين من إيران، مقابل نقل 6 مليارات دولار كانت محتجزة في كوريا الجنوبية مقابل مبيعات نفط إيراني.

وردّت إدارة بايدن على انتقادات الجمهوريين من خلال الإصرار على أنه لم تُنفق أي من الأموال المحولة حتى الآن، لكن الجمهوريين يدعون أن الصفقة والأموال ساعدت في تأجيج هجوم حماس على إسرائيل.

وقال الرئيس السابق دونالد ترامب، إن "بايدن خان إسرائيل"، مضيفا خلال فعالية انتخابية، الاثنين الماضي، في ولاية نيو هامبشاير، "اليوم لدينا حرب شاملة في إسرائيل، وستنتشر بسرعة كبيرة، وهذا فارق يحدثه الرئيس".

وأضاف ترامب، الذي يتقدم السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، أن إدارته جلبت "كثيرا من السلام إلى الشرق الأوسط من خلال الاتفاقيات الإبراهيمية"، متهما بايدن بتقليص فرص هذه الاتفاقيات وبوتيرة أسرع بكثير مما اعتقد أي شخص، حسب وصفه.

بدوره، قال نائب الرئيس السابق والمرشح كذلك للرئاسة، مايك بنس، في بيان له "هذا ما يحدث عندما يظهر الرئيس الأميركي ضعفا على المسرح العالمي، ويذعن للملالي في إيران بفدية قدرها 6 مليارات دولار. يؤمن القادة في الحزب الجمهوري أن ما يجري هو نتيجة تراجع أميركا كونها زعيمة للعالم الحر، والضعف يُثير الشر".

من جهته، قال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسنتيس، في بيان له "يجب ألا نقف مع إسرائيل فحسب، بل يجب أن ندعمها وهي تطارد هؤلاء البرابرة وتقضي عليهم"، حسب تعبيره.

President Biden’s speech was the most passionately pro-Israel in history. The president stood four square behind the Jewish state and the Jewish people and unequivocally against terror and anti-Semitism, and pledged the power of the US to our defense. Our people will always…

— Michael Oren (@DrMichaelOren) October 10, 2023