تلغراف: الشرق الأوسط على حافة الهاوية وبلينكن لم يجلب شيئا للتهدئة

قالت صحيفة تلغراف (The Telegraph) البريطانية إن الشرق الأوسط على حافة الهاوية حاليا ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور المنطقة بحاجة إلى استخدام نفوذ أميركا لوقف تدهور الوضع، لكن لا يبدو أنه يجلب معه أي مبادرة جديدة من واشنطن.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحية لها أن زيارة بلينكن إلى إسرائيل تم التخطيط لها منذ بضعة أشهر، لكنها تأتي في الوقت المناسب بشكل خاص بالنظر إلى تصاعد العنف في الأيام الأخيرة.

ووصفت التلغراف هجوم يوم الجمعة في القدس بالأكثر دموية في إسرائيل منذ أكثر من 10 سنوات، وأشارت إلى الهجوم المنفصل على 5 إسرائيليين أُصيبوا بجروح خطيرة، وإلى إطلاق الصواريخ على إسرائيل من غزة وإلى رد سلاح الجو الإسرائيلي.





الانتفاضة ليست مستبعدة

وقالت إن التوتر المتزايد يمكن أن يتحوّل إلى انتفاضة، على الرغم من أنها بقيادة خلايا محلية ومهاجمين من "الذئاب المنفردين"، كما أشارت إلى أن أحد المهاجمين صبي يبلغ من العمر 13 عاما، مضيفة أن عدم وجود أي تحركات نحو تسوية سياسية للنزاع القديم يشجع الشباب الفلسطيني على الاستماع إلى من لا يرغبون في أي تسوية.

وذكرت أيضا أن الأمور تعقدت بسبب تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو "التي تعتمد على دعم القوميين المتطرفين الذين لا مصلحة لهم في حل الدولتين"، مضيفة أن من علامات تدهور الوضع تخفيف القواعد التي تحكم حيازة المدنيين الإسرائيليين للأسلحة.

وذكرت الصحيفة أيضا أن نتنياهو منشغل للغاية بالبرنامج النووي الإيراني والإصلاحات القضائية المثيرة للجدل بحيث لا يستطيع التركيز على استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس علّق التعاون الأمني ​​مع إسرائيل، التي ردت بتعزيز جيشها في الضفة الغربية.