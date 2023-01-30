وزير دفاع أميركي سابق: بوتين يرى في إعادة إحياء الإمبراطورية الروسية قدره

أوردت مجلة نيوزويك الأميركية أن وزير الدفاع الأميركي الأسبق روبرت غيتس يقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن قدره هو إعادة إحياء الإمبراطورية الروسية.

وقالت في تقرير لها إن غيتس أوضح في رد له على سؤال عن دوافع بوتين من حربه في أوكرانيا وحدوده، إن الزعيم الروسي يعتقد أن من واجبه إعادة روسيا إلى وضعها السابق من خلال استعادة الأراضي القديمة.

وأضاف غيتس، في حديث لقناة "سي بي إس نيوز" الأميركية في برنامج يناقش الصراع في أوكرانيا، أن معلمه القديم زبيغنيو بريجنسكي اعتاد على القول إنه دون أوكرانيا، لا يمكن أن تكون هناك إمبراطورية روسية "لذلك نجد بوتين مهووسا باستعادة أوكرانيا، وسيبقى هناك، وهو يعتقد أن الوقت إلى جانبه، وأن الدعم الأميركي والأوروبي لأوكرانيا، سوف يتلاشى".





تكتيك روسي تقليدي

وقال غيتس أيضا إن بوتين يفعل في أوكرانيا ما تفعله الجيوش الروسية دائما، وهو إرسال أعداد كبيرة من المجندين ذوي التجهيز السيئ نسبيا وضعف التدريب إلى الخطوط الأمامية، اعتقادا منهم أن الجماهير سوف تتغلب.

وأشارت المجلة إلى أن قدرة روسيا على الاستمرار في إغراق ساحة المعركة بأعداد كبيرة من المجندين أصبحت موضع تساؤل من قبل بعض المعلقين، حيث تستمر خسائرها في الارتفاع في هذه الحرب الطويلة.

ونسبت إلى ريتشارد أوجيدا الرائد السابق بالجيش الأميركي وعضو الكونغرس تشبيهه تكتيكات بوتين بـ"إلقاء اللحم في المطحنة"، قائلا إن خسائر الجيش الروسي لا يمكن تحملها، والأمر يزداد سوءا، والدبابات التي تفوق قدرة نظيرتها الروسية على وشك الدخول في هذه الحرب، مضيفا "روسيا نمر من ورق وأوكرانيا أثبتت ذلك!".