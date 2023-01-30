سياسة|روسيا

وزير دفاع أميركي سابق: بوتين يرى في إعادة إحياء الإمبراطورية الروسية قدره

epa02779823 US Secretary of Defense Robert Gates delivers remarks at a celebration of the 236th birthday of the US Army, at the Pentagon in Arlington, Virginia, just outside Washington DC, USA, 14 June 2011. The Continental Army was established 236 years ago to defend fledgling colonies and secure independence. EPA/MICHAEL REYNOLDS
غيتس: بريجنسكي كان يقول إنه دون أوكرانيا لا يمكن أن تكون هناك إمبراطورية روسية (الأوروبية)
30/1/2023

أوردت مجلة نيوزويك الأميركية أن وزير الدفاع الأميركي الأسبق روبرت غيتس يقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن قدره هو إعادة إحياء الإمبراطورية الروسية.

وقالت في تقرير لها إن غيتس أوضح في رد له على سؤال عن دوافع بوتين من حربه في أوكرانيا وحدوده، إن الزعيم الروسي يعتقد أن من واجبه إعادة روسيا إلى وضعها السابق من خلال استعادة الأراضي القديمة.

وأضاف غيتس، في حديث لقناة "سي بي إس نيوز" الأميركية في برنامج يناقش الصراع في أوكرانيا، أن معلمه القديم زبيغنيو بريجنسكي اعتاد على القول إنه دون أوكرانيا، لا يمكن أن تكون هناك إمبراطورية روسية "لذلك نجد بوتين مهووسا باستعادة أوكرانيا، وسيبقى هناك، وهو يعتقد أن الوقت إلى جانبه، وأن الدعم الأميركي والأوروبي لأوكرانيا، سوف يتلاشى".

تكتيك روسي تقليدي

وقال غيتس أيضا إن بوتين يفعل في أوكرانيا ما تفعله الجيوش الروسية دائما، وهو إرسال أعداد كبيرة من المجندين ذوي التجهيز السيئ نسبيا وضعف التدريب إلى الخطوط الأمامية، اعتقادا منهم أن الجماهير سوف تتغلب.

وأشارت المجلة إلى أن قدرة روسيا على الاستمرار في إغراق ساحة المعركة بأعداد كبيرة من المجندين أصبحت موضع تساؤل من قبل بعض المعلقين، حيث تستمر خسائرها في الارتفاع في هذه الحرب الطويلة.

ونسبت إلى ريتشارد أوجيدا الرائد السابق بالجيش الأميركي وعضو الكونغرس تشبيهه تكتيكات بوتين بـ"إلقاء اللحم في المطحنة"، قائلا إن خسائر الجيش الروسي لا يمكن تحملها، والأمر يزداد سوءا، والدبابات التي تفوق قدرة نظيرتها الروسية على وشك الدخول في هذه الحرب، مضيفا "روسيا نمر من ورق وأوكرانيا أثبتت ذلك!".

المصدر : نيوزويك