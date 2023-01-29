موقع إخباري روسي: الأوكرانيون لن يصبحوا سوريين جددا في الاتحاد الأوروبي

يرى موقع "نيوز ري" الإخباري الروسي أن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود الأوروبية بشكل غير قانوني العام الماضي بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق له، وتضاعف عدد طلبات اللجوء، والمخاوف من اندلاع أزمة هجرة جديدة بأوروبا لن يجعل الأوكرانيين مثل السوريين في القارة العجوز.

وأورد الموقع في تقرير له أن تدفق اللاجئين إلى أوروبا خلال العام الماضي أثار مخاوف من حدوث أزمة مهاجرين جديدة، الأمر الذي أجبر المفوضية الأوروبية لتطوير إستراتيجية جديد لمكافحة الهجرة غير النظامية.

ويرى التقرير أن تباين المواقف الأوروبية حول حلّ مشكلة الهجرة غير النظامية بدول الاتحاد يجعل البحث عن مخرج من الفخ الذي وقعت فيه بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا أكثر تعقيدا.

ووفق المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تم تسجيل 4.9 ملايين لاجئ من أوكرانيا بأوروبا عام 2022 وذلك في إطار مخطط الحماية المؤقتة بالاتحاد الأوروبي أو مخططات مماثلة في بقية دول القارة، ويتعيّن على دول الاتحاد هذا العام الاستعداد لاستقبال حوالي 4 ملايين لاجئ أوكراني آخرين.

ومع ذلك، يستبعد بافيل تيموفيف الباحث بقسم الدراسات السياسية الأوروبية في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية حدوث أزمة هجرة مماثلة للاجئين السوريين لأن اندماج الأوكرانيين في المجتمع الأوروبي أسهل بكثير، مضيفا أن أوكرانيا لن تصبح بمثابة سوريا جديدة لأوروبا في ظل تعاطف السكان مع الأوكرانيين الذين يعتبرون مختلفين عن اللاجئين من الشرق الأوسط أو أفريقيا.