أصغر مقاوم مقدسي.. من الفتى محمود عليوات الذي فاق فعلُه عمره في سلوان؟

القدس المحتلةـ خلال 15 ساعة فقط، فوجئ الاحتلال بعملية نوعية ثانية في قلب القدس المحتلة، بعد عملية الشهيد خيري علقم أمس الجمعة، على بعد 150 مترا جنوب سور القدس، حيث أُطلق الرصاص تجاه المستوطنين في حي وادي حلوة لأول مرة منذ عقود، أما المفاجئة الأكبر فكانت عمر المنفذ؛ 13 عاما فقط.

صباح اليوم السبت، وقبل الساعة الـ11 بقليل، وقع اشتباك مسلح في منتصف شارع وادي حلوة المكتظ بالبؤر الاستيطانية، أو ما يسميه الاحتلال شارع "معلوت" قرب بؤرة "عير دافيد"، حيث أعلنت شرطة الاحتلال عن إصابة ضابط في جيش الاحتلال (22 عاما) بجراح خطيرة، ووالده (47 عاما) بجراح متوسطة.

#متابعة| أعلنت شرطة الاحتلال أن منفذ عملية إطلاق النار في وادي حلوة جنوب المسجد الأقصى، صباح اليوم، هو الفتى محمد عليوات (13عاما) من بلدة سلوان. pic.twitter.com/hkrUabSx83 — القدس البوصلة (@alqudsalbwsalah) January 28, 2023

اشتباك فاق عمره

وقالت شرطة الاحتلال إن المنفذ هو الفتى محمود محمد عليوات (13 عاما)، والذي توارى خلف مركبة صفراء صغيرة، ثم ركض نحو 5 مستوطنين كانوا يصعدون الشارع باتجاه حائط البراق المحتل، وأطلق عليهم عدة رصاصات عبر مسدس (براوننغ البلجيكي)، ثم ردّ عليه مستوطنون مسلحون فأصيب بجراح متوسطة.

وسادت الأوساط الفلسطينية حالة من الترقب والحذر إزاء التعامل مع رواية الشرطة، بسبب عمر الفتى الصغير، لكن تسجيلا مصورا للحظة الحادث ظهر فيه عليوات وهو يشتبك مع المستوطنين أكّد كل شيء، بالإضافة إلى تداول مقاطع لتجريد قوات الاحتلال الفتى من ملابسه، والتحقيق معه ميدانيا قبل اعتقاله.

عقاب العائلة

ويقول فراس الجبريني محامي عليوات، للجزيرة نت إنه نقل تحت حراسة مشددة إلى مستشفى "هداسا العيساوية" وخضع لعملية جراحية، مؤكدا أن الشرطة منعته من لقائه أو تلقي أي معلومات عن وضعه الصحي، إلى جانب اعتقال والديه وشقيقه وخاله والتحقيق معهم، وتمديد اعتقال والديه وشقيقه حتى يوم غد، بعد جلسة محاكمة غيابية عقدت لهم مساء اليوم.

وبعد إعلان الشرطة عن هوية المنفذ، اقتحمت قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال منزل الفتى عليوات في حي ركن الشيخ، وعاثت فيه خرابا، وفرقّت المواطنين والصحفيين الذين توافدوا إليه، وأطلقت عليهم القنابل الغازية، وواصلت حصارها لمحيط المنزل منعا لأي احتشاد مقدسي.

تغطية صحفية: "لحظة إطلاق النار في سلوان بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/6ru2lthEnI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 28, 2023

من هو عليوات؟

ولد الفتى عليوات عام 2010 في القدس، وهو طالب في الصف الثامن في مدرسة الفرقان الإسلامية للبنين ببلدة شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وتداولت مواقع التواصل نص رسالة كتبها لأمه على دفتره المدرسي قال فيها "سامحيني يا أمي ستفتخرين بي"، لكن لم يتسن للجزيرة نت التأكد من صحة الرسالة.

وأكد نشطاء مقدسيون من بلدة سلوان للجزيرة نت أن امتداد عائلة الفتى محدود في القدس، حيث تعود أصول والده إلى المملكة الأردنية، كما أنه لا يملك أي حسابات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أفسح المجال لتداول صورة خاطئة له على نطاق واسع، تبيّن لاحقا أنها تعود لفتى من المغرب يحمل اسما مشابها.

كما تناقل رواد مواقع التواصل أنباء تفيد بقرابته من الشهيد الفتى وديع أبو رموز (17 عاما)، والذي ارتقى متأثرا بجراحه مساء أمس، الأمر الذي نفاه أفراد من عائلة أبو رموز للجزيرة نت، قائلين إن الشابين كانا يسكنان في ذات الحي فقط.

ورصدت الجزيرة نت تفاعل الفلسطينيين مع عملية الفتى محمود عليوات على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أجمعوا أنها رد فعل على جرائم الاحتلال، واستجابة لظروف البيئة المحيطة به خصوصا أنه يسكن في بلدة سلوان التي نالت الرصيد الأعلى من الاعتداءات في القدس بدءا من اعتقال الأطفال وحبسهم منزليا، مرورا بالاستيطان وإخلاء البيوت وهدمها، وليس انتهاء بالاقتحامات الليلة المتكررة.