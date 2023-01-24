حجزت 19 جامعة عربية مقاعدها ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم وفقا لتصنيف شنغهاي للجامعات، ويستند التصنيف إلى عوامل بينها مستوى البحث العلمي.

السعودية

– تصنيف شنغهاي 2022: جامعة الملك عبد العزيز الأولى عربيا /101 عالميا

– الجامعات: 65

– الطلبة (عام 2023): مليون و982 ألفا و722

– الخريجون (عام 2021): 80 ألفا

– التخصصات: نحو 250

– الإنفاق الحكومي (2023): 50 مليار دولار (التعليم والتعليم العالي)

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 14.5%

مصر

– تصنيف شنغهاي 2022: جامعة القاهرة الرابعة عربيا/301 عالميا

– الجامعات: 66

– الطلبة (2023): 3 ملايين و500 ألف

– الخريجون (2020): 644 ألفا

– التخصصات: أكثر من 250

– الإنفاق الحكومي (2023): 2.9 مليار دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 48.8%

قطر

– تصنيف شنغهاي 2022: جامعة قطر الثامنة عربيا/501 عالميا

– الجامعات: 34 مؤسسة جامعية

– الطلبة (2021): أكثر من 39 ألفا

– الخريجون (2021): 7837

– التخصصات: 389

– الإنفاق الحكومي (2023): 4.97 مليارات دولار

لبنان

– تصنيف شنغهاي 2022: الجامعة الأميركية في بيروت 12 عربيا/701 عالميا

– الجامعات: 48

– الطلبة (2021): 206 آلاف

– الخريجون: نحو 35 ألفا سنويا

– التخصصات: نحو 365

– الإنفاق الحكومي (2021): 1.238 مليار دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 35%

الأردن

– تصنيف شنغهاي 2022: الجامعة الأردنية 13 عربيا/701 عالميا

– الجامعات: 37

– الطلبة (2021): 344 ألفا و796

– الخريجون (2021): بينهم 7247

– التخصصات: 241

– الإنفاق الحكومي (2023): 141 مليون دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 26.2%

الإمارات

– تصنيف شنغهاي 2022: جامعة خليفة 15 عربيا/801 عالميا

– الجامعات: 61 مؤسسة للتعليم العالي

– الطلبة (2021): 48 ألفا و232

– الخريجون (2020): 11 ألفا و497 خريجا

– التخصصات: أكثر من 44 (جامعة الإمارات)

– الإنفاق الحكومي (2023): 2.66 مليار دولار أميركي (التعليم والتعليم العالي)

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2020): 52.9%

سلطنة عمان

– تصنيف شنغهاي 2022: جامعة السلطان قابوس 17 عربيا/801 عالميا

– الجامعات: 18

– الطلبة (2021): 109 آلاف و61

– الخريجون (2021): 15 ألفًا و257

– التخصصات: 350

– الإنفاق الحكومي (2022): 122 مليون دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2021): 27.2%

البحرين

– تصنيف شنغهاي 2022: جامعة العلوم التطبيقية 22 عربيا/591 عالميا

– الجامعات: 21

– الطلبة (2020): أكثر من 28 ألفا

– الخريجون (2021): أزيد من 8 آلاف

– التخصصات: 100

– الإنفاق الحكومي (2022): 103 ملايين دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2020): 55%

الكويت

– تصنيف كيو إس للجامعات- 2023: الجامعة الأميركية للشرق الأوسط 30 عربيا/702 عالميا

– الجامعات: 25

– الطلبة (2021): 10 آلاف و83

– الخريجون (2021): 50 ألفا

– التخصصات: أكثر من 94

– الإنفاق الحكومي (2023): 2.097 مليار دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 50%

العراق

– تصنيف كيو إس 2023: جامعة بغداد 47 عربيا/944 عالميا

– الجامعات: 80

– الطلبة (2021): 850 ألفا

– الخريجين: 170 ألفا سنويا

– التخصصات: 290

– الإنفاق الحكومي (2021): 1.600 مليون دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 20%

سوريا

– تصنيف ويبوماتريكس 2023: جامعة دمشق 3511 عالميا

– الجامعات: 14

– الطلبة (2022): 350 ألفا

– الخريجون: 50 ألفا سنويا

– التخصصات: أكثر من 100

– الإنفاق الحكومي (2022): 28 مليون دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 70%

فلسطين

تصنيف ويبوماتريكس 2023: جامعة النجاح 1821 عالميا

– الجامعات: 50 مؤسسة تعليم عال

– الطلبة (2020): 41 ألفا و137 في الجامعات الفلسطينية/43 ألفا و454 في الجامعات الإسرائيلية

– الخريجون (2020): 41 ألفا و137

– التخصصات: أكثر من 119

– الإنفاق الحكومي (2022): 200 مليون دولار

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 48%

اليمن

– تصنيف كيو إس 2023: جامعة العلوم والتكنولوجيا 170 عربيا

– الجامعات: 34

– الطلبة (2020): 846 ألفا و132

– عدد الخريجين (2020): 135 ألفا و222

– التخصصات: أكثر من 40

– الإنفاق الحكومي (موازنات سابقة): 263 مليون دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 54%

السودان

– تصنيف كيو إس 2023: جامعة الخرطوم المركز 80 عربيا

– الجامعات: 88

– الطلبة (2022): 557 ألفا و719

– الخريجون (2020): 80 ألفا سنويا

– التخصصات: أكثر من 100

– الإنفاق الحكومي (2022): 63 مليون دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 39.5%

جيبوتي

– الجامعات: 3 جامعات

– الطلبة (2022): 1100

– التخصصات: 35

– الإنفاق الحكومي (2023): 24 مليون دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 56.1%

جزر القمر

– الجامعات: واحدة

– الطلبة (2022): 13 ألفا و931

– التخصصات: 23

– الإنفاق الحكومي (2022): 4 ملايين دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2021): 41.6%

الجزائر

– تصنيف شنغهاي 2022: جامعة سيدي بلعباس 201 عالميا

– الجامعات: 111

– الطلبة (2022): مليون و750 ألفا

– الخريجون: 400 ألف سنويا

– التخصصات: أكثر من 250

– الإنفاق الحكومي (2022): 4.162 مليارات دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 23.7%

المغرب

– تصنيف كيو إس 2023: جامعة الرباط الدولية المركز 100عربيا

– الجامعات: 30

– الطلبة (2022): مليون و130 ألفا و182

– الخريجون (2021): 49 ألفا و822

– التخصصات: أكثر من 200

– الإنفاق الحكومي (2022): 1.12 مليار دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 16%

موريتانيا

– تصنيف المجلس العالي للبحث العلمي في إسبانيا 2022: جامعة نواكشوط 13837 عالميا

– الجامعات: 4

– الطلبة (2020): 22 ألفا و469

– الخريجين: 1500 سنويا

– التخصصات: أكثر من 31

– الإنفاق الحكومي (2023): 467 مليون دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2021): 5.04%

تونس

– تصنيف كيو إس 2023: جامعة تونس المنار 46 عربيا/945 عالميا

– الجامعات: 518 جامعة ومؤسسة

– الطلبة (2021): 270 ألفا و430

– الخريجون (2021): 50 ألفا و119

– التخصصات: 260

– الإنفاق الحكومي (2023): 716 مليون دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 30.1%

ليبيا

– تصنيف كيو إس 2023: جامعة بنغازي 170 عربيا

– الجامعات: 31

– الطلبة (2022): 350 ألفا

– الخريجون (2020): 50 ألفا و643

– التخصصات: أكثر من 125

– الإنفاق الحكومي (2022): 58 مليون دولار أميركي

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 39.3%

الصومال

– الجامعات: 97

– الطلبة (2020): 94 ألفا و511

– الخريجون (2021): 20 ألفا

– التخصصات: أكثر من 50

– الإنفاق الحكومي (2022): 34 مليون دولار أميركي (التعليم والتعليم العالي)

– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 22.2%