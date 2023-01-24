19 جامعة عربية من بين الأفضل عربيا وعالميا.. واقع التعليم العالي في الدول العربية بالأرقام
حجزت 19 جامعة عربية مقاعدها ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم وفقا لتصنيف شنغهاي للجامعات، ويستند التصنيف إلى عوامل بينها مستوى البحث العلمي.
السعودية
– تصنيف شنغهاي 2022: جامعة الملك عبد العزيز الأولى عربيا /101 عالميا
– الجامعات: 65
– الطلبة (عام 2023): مليون و982 ألفا و722
– الخريجون (عام 2021): 80 ألفا
– التخصصات: نحو 250
– الإنفاق الحكومي (2023): 50 مليار دولار (التعليم والتعليم العالي)
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 14.5%
مصر
– تصنيف شنغهاي 2022: جامعة القاهرة الرابعة عربيا/301 عالميا
– الجامعات: 66
– الطلبة (2023): 3 ملايين و500 ألف
– الخريجون (2020): 644 ألفا
– التخصصات: أكثر من 250
– الإنفاق الحكومي (2023): 2.9 مليار دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 48.8%
قطر
– تصنيف شنغهاي 2022: جامعة قطر الثامنة عربيا/501 عالميا
– الجامعات: 34 مؤسسة جامعية
– الطلبة (2021): أكثر من 39 ألفا
– الخريجون (2021): 7837
– التخصصات: 389
– الإنفاق الحكومي (2023): 4.97 مليارات دولار
لبنان
– تصنيف شنغهاي 2022: الجامعة الأميركية في بيروت 12 عربيا/701 عالميا
– الجامعات: 48
– الطلبة (2021): 206 آلاف
– الخريجون: نحو 35 ألفا سنويا
– التخصصات: نحو 365
– الإنفاق الحكومي (2021): 1.238 مليار دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 35%
الأردن
– تصنيف شنغهاي 2022: الجامعة الأردنية 13 عربيا/701 عالميا
– الجامعات: 37
– الطلبة (2021): 344 ألفا و796
– الخريجون (2021): بينهم 7247
– التخصصات: 241
– الإنفاق الحكومي (2023): 141 مليون دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 26.2%
الإمارات
– تصنيف شنغهاي 2022: جامعة خليفة 15 عربيا/801 عالميا
– الجامعات: 61 مؤسسة للتعليم العالي
– الطلبة (2021): 48 ألفا و232
– الخريجون (2020): 11 ألفا و497 خريجا
– التخصصات: أكثر من 44 (جامعة الإمارات)
– الإنفاق الحكومي (2023): 2.66 مليار دولار أميركي (التعليم والتعليم العالي)
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2020): 52.9%
سلطنة عمان
– تصنيف شنغهاي 2022: جامعة السلطان قابوس 17 عربيا/801 عالميا
– الجامعات: 18
– الطلبة (2021): 109 آلاف و61
– الخريجون (2021): 15 ألفًا و257
– التخصصات: 350
– الإنفاق الحكومي (2022): 122 مليون دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2021): 27.2%
البحرين
– تصنيف شنغهاي 2022: جامعة العلوم التطبيقية 22 عربيا/591 عالميا
– الجامعات: 21
– الطلبة (2020): أكثر من 28 ألفا
– الخريجون (2021): أزيد من 8 آلاف
– التخصصات: 100
– الإنفاق الحكومي (2022): 103 ملايين دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2020): 55%
الكويت
– تصنيف كيو إس للجامعات- 2023: الجامعة الأميركية للشرق الأوسط 30 عربيا/702 عالميا
– الجامعات: 25
– الطلبة (2021): 10 آلاف و83
– الخريجون (2021): 50 ألفا
– التخصصات: أكثر من 94
– الإنفاق الحكومي (2023): 2.097 مليار دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 50%
العراق
– تصنيف كيو إس 2023: جامعة بغداد 47 عربيا/944 عالميا
– الجامعات: 80
– الطلبة (2021): 850 ألفا
– الخريجين: 170 ألفا سنويا
– التخصصات: 290
– الإنفاق الحكومي (2021): 1.600 مليون دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 20%
سوريا
– تصنيف ويبوماتريكس 2023: جامعة دمشق 3511 عالميا
– الجامعات: 14
– الطلبة (2022): 350 ألفا
– الخريجون: 50 ألفا سنويا
– التخصصات: أكثر من 100
– الإنفاق الحكومي (2022): 28 مليون دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 70%
فلسطين
تصنيف ويبوماتريكس 2023: جامعة النجاح 1821 عالميا
– الجامعات: 50 مؤسسة تعليم عال
– الطلبة (2020): 41 ألفا و137 في الجامعات الفلسطينية/43 ألفا و454 في الجامعات الإسرائيلية
– الخريجون (2020): 41 ألفا و137
– التخصصات: أكثر من 119
– الإنفاق الحكومي (2022): 200 مليون دولار
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 48%
اليمن
– تصنيف كيو إس 2023: جامعة العلوم والتكنولوجيا 170 عربيا
– الجامعات: 34
– الطلبة (2020): 846 ألفا و132
– عدد الخريجين (2020): 135 ألفا و222
– التخصصات: أكثر من 40
– الإنفاق الحكومي (موازنات سابقة): 263 مليون دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 54%
السودان
– تصنيف كيو إس 2023: جامعة الخرطوم المركز 80 عربيا
– الجامعات: 88
– الطلبة (2022): 557 ألفا و719
– الخريجون (2020): 80 ألفا سنويا
– التخصصات: أكثر من 100
– الإنفاق الحكومي (2022): 63 مليون دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 39.5%
جيبوتي
– الجامعات: 3 جامعات
– الطلبة (2022): 1100
– التخصصات: 35
– الإنفاق الحكومي (2023): 24 مليون دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 56.1%
جزر القمر
– الجامعات: واحدة
– الطلبة (2022): 13 ألفا و931
– التخصصات: 23
– الإنفاق الحكومي (2022): 4 ملايين دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2021): 41.6%
الجزائر
– تصنيف شنغهاي 2022: جامعة سيدي بلعباس 201 عالميا
– الجامعات: 111
– الطلبة (2022): مليون و750 ألفا
– الخريجون: 400 ألف سنويا
– التخصصات: أكثر من 250
– الإنفاق الحكومي (2022): 4.162 مليارات دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 23.7%
المغرب
– تصنيف كيو إس 2023: جامعة الرباط الدولية المركز 100عربيا
– الجامعات: 30
– الطلبة (2022): مليون و130 ألفا و182
– الخريجون (2021): 49 ألفا و822
– التخصصات: أكثر من 200
– الإنفاق الحكومي (2022): 1.12 مليار دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 16%
موريتانيا
– تصنيف المجلس العالي للبحث العلمي في إسبانيا 2022: جامعة نواكشوط 13837 عالميا
– الجامعات: 4
– الطلبة (2020): 22 ألفا و469
– الخريجين: 1500 سنويا
– التخصصات: أكثر من 31
– الإنفاق الحكومي (2023): 467 مليون دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2021): 5.04%
تونس
– تصنيف كيو إس 2023: جامعة تونس المنار 46 عربيا/945 عالميا
– الجامعات: 518 جامعة ومؤسسة
– الطلبة (2021): 270 ألفا و430
– الخريجون (2021): 50 ألفا و119
– التخصصات: 260
– الإنفاق الحكومي (2023): 716 مليون دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 30.1%
ليبيا
– تصنيف كيو إس 2023: جامعة بنغازي 170 عربيا
– الجامعات: 31
– الطلبة (2022): 350 ألفا
– الخريجون (2020): 50 ألفا و643
– التخصصات: أكثر من 125
– الإنفاق الحكومي (2022): 58 مليون دولار أميركي
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 39.3%
الصومال
– الجامعات: 97
– الطلبة (2020): 94 ألفا و511
– الخريجون (2021): 20 ألفا
– التخصصات: أكثر من 50
– الإنفاق الحكومي (2022): 34 مليون دولار أميركي (التعليم والتعليم العالي)
– نسبة الخريجين العاطلين عن العمل (2022): 22.2%