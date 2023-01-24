الغارديان تطالب بإلغاء السياسة المتبعة لإيوائهم.. اختفاء عشرات الأطفال اللاجئين ببريطانيا في ظروف غامضة

قالت صحيفة "الغارديان" (the Guardian) البريطانية إن التقارير المروعة التي كشفت حديثا عن اختفاء عشرات الأطفال اللاجئين من فنادق تابعة لوزارة الداخلية صادمة للغاية.

وطالبت الصحيفة في افتتاحيتها أمس الاثنين بوضع حد للسياسة التي وصفتها بالفاشلة والتي يوضع بموجبها الأطفال اللاجئون الذين يصلون إلى الأراضي البريطانية من دون ذويهم في فنادق من قبل وزارة الداخلية.

وأشارت الغارديان إلى أن قادة ما يربو على 25 منظمة حذروا من خطورة تلك السياسة العام الماضي، بعد تقارير تشير إلى أن 1606 أطفال وصلوا إلى بريطانيا قد وضعوا في أماكن الإيواء تلك في الأشهر الـ12 الماضية.

ووصفت تلك المنظمات سياسة إيواء الأطفال في فنادق بأنها إهمال من الوزارة البريطانية المعنية لواجباتها في رعايتهم، كما تعد عدم احترام لحقوق الأطفال، حيث تعفي الجهات المعنية من مسؤولية رعايتهم.

وقالت الغارديان إن العدد الكبير من الأطفال المفقودين يشي بمدى خطورة هذه السياسة، إذ صرح وزير الداخلية البريطاني سيمون موراي أمس الاثنين بأن عددهم نحو 200 طفل.

ووصفت الصحيفة اختفاء عشرات الأطفال من طالبي اللجوء من أماكن الإيواء التي وفرتها لهم وزارة الداخلية بأنه أمر تقشعر له الأبدان، وقالت إن التفاصيل التي تحدث عنها أحد المبلغين والتي تشير إلى أن الأطفال يأخذهم غرباء في سيارات إلى جهات غير معروفة أمر صادم للغاية.

وأوضحت الغارديان أن العديد من الأطفال الذين هم في رعاية سلطات الهجرة البريطانية باتوا عرضة للاستغلال من قبل العصابات الإجرامية التي غالبا ما تستهدف الفتيات المراهقات لاستغلالهن جنسيا، بينما تجند الفتيان في تجارة المخدرات، مشيرة إلى أنه في عام 2019 أدين أفراد من عصابة إجرامية بعد استغلالهم لـ3 أطفال في تجارة المخدرات.

كما قبض على رجلين بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن أوقف عناصر من الشرطة البريطانية سيارتهم التي كانت تقلّ 3 أطفال من طالبي اللجوء.

وكشف تحقيق أجرته صحيفة "ذي أوبزيرفر" (The Observer) البريطانية ونشر السبت الماضي عن تعرض عشرات الأطفال من طالبي اللجوء للاختطاف من قبل عصابات إجرامية من فندق برايتون الذي تديره وزارة الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المبلغين عن الحادثة قوله إن الأطفال يختطفون من الشارع من أمام الفندق ويصطحبون في سيارات إلى وجهة غير معروفة، ولا يعثر لهم على أثر بعد ذلك.

وحسب ما جاء في التحقيقات، تلقت وزارة الداخلية العديد من التحذيرات من أن الأطفال طالبي اللجوء الذين وصلوا حديثا إلى المملكة المتحدة من دون آبائهم وأمهاتهم معرضون للخطر ومستهدفون من قبل الشبكات الإجرامية.

وأشار تحقيق الصحيفة إلى أنه خلال الشهور الـ18 الماضية مر نحو 600 طفل غير مصحوبين بذويهم عبر فندق ساسكس، وجرى الإبلاغ عن فقدان 136 منهم، لا يزال نصفهم في عداد المفقودين إلى اليوم، بينما أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها اتخذت الإجراءات اللازمة للعثور على الأطفال وملاحقة المجرمين.