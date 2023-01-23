تعد دبابات "ليوبارد 2″ (2 Leopard) الألمانية و"إم1 أبرامز" (M1 Abrams) الأميركية من بين أقوى الأسلحة الميدانية الثقيلة التي تأمل أوكرانيا الحصول عليها من حلفائها الغربيين؛ سعيا لإحداث تحول حاسم لمصلحتها في مسار الحرب مع روسيا.

وفي حين أعلنت بريطانيا أنها ستسلم كييف 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2″، لم توافق ألمانيا حتى الآن على تزويد القوات الأوكرانية بدبابات ليوبارد، سواء بشكل مباشر أو من خلال إعطاء ضوء أخضر لدول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لديها هذا الطراز من الدبابات الألمانية، وذلك رغم الضغوط التي تتعرض لها برلين من حلفائها.

وقال المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتز لصحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية إن برلين لن ترسل دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا إلا إذا اتخذت واشنطن قرارا مماثلا. ولم يسفر اجتماع للناتو في قاعدة رامشتاين بألمانيا عن اتفاق بشأن إرسال دبابات ليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا.

وفي واشنطن، أكد كولين كال مساعد وزير الدفاع الأميركي الأربعاء الماضي أن واشنطن لن ترسل دبابات أبرامز إلى أوكرانيا.





صعوبات لوجيستية

ورغم أن الرئيس الأميركي جو بايدن -حين سُئل الجمعة الماضي عن الموضوع- أكد أن أوكرانيا ستحصل على كل المساعدة التي تحتاجها، إلا أن شبكة "إن بي سي" (NBC) نقلت عن 3 مسؤولين أميركيين أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وقائد هيئة الأركان الجنرال مارك ميلي أوصيا بعدم الموافقة على منح كييف دبابات أبرامز.

ووفقا للشبكة، فقد برر أوستن وميلي هذا الرفض بصعوبات لوجيتسية، بينها الوقت الطويل الذي سيستغرقه تدريب الفرق الأوكرانية على دبابات أبرامز، والصيانة المكلفة لهذه الآليات باهظة الثمن، وكونها تشتغل بوقود الطائرات -عكس ليوبارد التي تعمل بالديزل- وعدم ملاءمتها لطبيعة المعارك حاليا.

وكانت الإدارة الأميركية تعهدت بإمداد القوات الأوكرانية بمدرعات من طرازي "برادلي" (Bradley) و"سترايكر" (Stryker)، وذلك ضمن دفعات جديدة من المساعدات الأميركية لأوكرانيا التي تجاوزت 24 مليار دولار منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط 2022.

كما تعهدت ألمانيا بإرسال نحو 40 مدرعة قتالية من طراز "ماردر" (Marder) قبل نهاية مارس/آذار المقبل.

وقالت مجلة "بيزنس إنسايدر" (Business Insider) إن حصول أوكرانيا على دبابات ليوبارد وأبرامز وتشالنجر، بالإضافة إلى الأسلحة الأخرى التي يجري تزويدها بها؛ قد يسمح لها بشن هجوم من شأنه أن يكسر خطوط الدفاع الروسية.

ونشرت مجلة "نيوزويك" (Newsweek) تقريرا يستعرض المواصفات الفنية والقدرات القتالية للدبابة الألمانية ليوبارد والأميركية أبرامز.

التصنيع

ليوبارد:

دخلت ليوبارد 2 الألمانية الخدمة أول مرة عام 1979، ومذاك صُنع منها 3600 وحدة من نسخ مختلفة، وتعد من بين أفضل الدبابات في العالم، وتصفها الشركة المصنعة لها بأنها "المزيج المثالي من الحماية والتنقل والقدرة على المناورة والقوة النارية".

صممتها شركة "كراوس مافي" (Krauss-Maffei)، وصممت مدفعها شركة "رينميتال" (Rheinmetall)، ومحركها من شركة "إم تي يو فريديريكسافن" (MTU Friedrichshafen).

يتم تصنيع ليوبارد في 3 دول أخرى بترخيص من ألمانيا.

يجري تشغيل الدبابة الألمانية في 21 بلدا آخر، معظمها أعضاء في الناتو، وتعد النسخة "ليوبارد 2 إيه4" (Leopard 2A4) الأكثر تصنيعا، في حين أن النسخة الأحدث هي "ليوبارد 2 إيه7+" (+Leopard 2A7).

استخدمت الدبابة ليوبارد 2 في حرب أفغانستان، وأيضا في سوريا بعد ثورة عام 2011.

أبرامز:

دخلت الخدمة عام 1980، وصنع منها مذاك 10 آلاف و700 وحدة من نسخ مختلفة.

صنعتها شركة "كرايسلر ديفنس" (Chrysler Defense)، التي أصبحت في ما بعد "جنرال دايناميكس لاند سيستمز" (General Dynamics Land Systems).

شاركت أبرامز في حروب الخليج وأفغانستان والعراق واليمن.

تستخدم 9 دول أخرى الدبابة أبرامز، في حين يملك الجيش الأميركي النسخة الأحدث منها وهي "إم1إيه2 إس إي بي" (M1A2 SEP).

وفقا لمجلة "بيزنس إنسايدر"، فإنه يجري حاليا تطوير نسخة جديدة تحت مسمى "أبرامز إكس" (Abrams X)، بطاقم أقل ومجهزة بتقنية الذكاء الصناعي.

الحركة والتسليح

ليوبارد:

الدبابة "ليوبارد 2إيه4" (Leopard 2A4) -وهو الطراز الذي يرجح أن تحصل عليه أوكرانيا- تزن 52 طنا و55 طنا حين تكون مجهزة للقتال، وتقارب سرعتها القصوى 68 كيلومترا في الساعة.

قوة محركها 1500 حصان، وفي حال ملء خزانها بالديزل يمكنها السير نحو 280 كيلومترا.

تسع ليوبارد الألمانية فريقا من 4 أفراد، بينهم قائد الدبابة.

أبرامز:

النسخة "إم 1 إيه إس إي بي" من الدبابة أبرامز تقارب أيضا سرعتها القصوى 68 كيلومترا في الساعة، ويتراوح وزنها بين 69.5 و73.3 طنا.

قوة محركها 1500 حصان، وتعمل في الولايات المتحدة بوقود الطائرات، ويقارب مدى سيرها الأقصى 425 كيلومترا.

تسع أبرامز الأميركية فريقا من 4 أفراد، بينهم قائد الدبابة.

الحماية

ليوبارد:

النسخة "ليوبارد 2إيه4" مدرعة بمزيج يشمل الصلب ومعدن التنغستن النادر.

في نسخ أخرى منها تتوفر حماية إضافية من مواد بينها التيتانيوم لمنطقتي البرج والقاعدة.

أثارت ليوبارد الإعجاب بقدرتها على النجاة من هجمات بالعبوات الناسفة في أفغانستان، رغم أن الجيش التركي خسر بعضها خلال عملياته بسوريا جراء هجمات بصواريخ مضادة وقنابل وعبوات ناسفة.

أبرامز:

تشمل المواد المستخدمة في حماية النسخة "إم 1 إيه إس إي بي" من دبابة أبرامز اليورانيوم المنضب في الهيكل والبرج.

في أجزاء أخرى تتوفر أنظمة حماية أخرى تشمل أنظمة مقاومة للمواد المتفجرة.

لم تتعرض النسخ الأحدث من دبابات أبرامز لدى دول أخرى للتدمير جراء هجمات معادية، ولكن فُقد بعضها جراء "هجمات بنيران صديقة" أو تم تدميرها عن قصد حتى لا تقع في يد قوة معادية.

مع ذلك، تعرضت بعض النسخ الأقل تحديثا للتدمير أثناء استخدامها من قبل القوات العراقية والسعودية.





القوة النارية

ليوبارد:

النسخة "ليوبارد 2إيه4" مجهزة بمدفع عيار 120 مليمترا من إنتاج شركة رينميتال، ورشاشين عيار 7.62 مليمترات.

يقارب المدى الفعال لهذه الدبابة الألمانية 5 كيلومترات، ويمكن مضاعفة المدى إلى نحو 10 كيلومترات من خلال تركيب نظام إطلاق خاص للذخائر.

يمكن لهذا الطراز حمل 42 قذيفة من عيار 120 مليمترا و4750 طلقة من عيار7.62 مليمترات.

أبرامز: