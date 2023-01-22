متهم في قضايا تجسس واختطاف وتعذيب.. لماذا ترفض إسرائيل تسليم قاض مكسيكي ليحاكم في بلاده؟

أكد الباحث جان بيير فيلو أستاذ علم السياسة بجامعات فرنسا، في مقال له بصحيفة لوموند (Le Monde)، أن إسرائيل ما تزال مصرّة على رفض تسليم قاض مكسيكي سابق متورط في استخدام برنامج التجسس بيغاسوس ضد معارضين، وفي فضيحة اختطاف واختفاء 43 طالبا مكسيكيا عام 2014.

وأكد فيلو أن المكسيك طالبت عبر الإنتربول إسرائيل بتسليمها القاضي السابق توماس زيرون الذي سبق له أن فرّ إلى كندا ومن ثم إلى إسرائيل، لكن تل أبيب ترفض تسليمه.

وبحسب الكاتب، فإن المدّعي العام المكسيكي السابق خيسوس موريلو كرم -المعتقل حاليا- هو من عيّن القاضي زيرون على رأس وكالة التحقيقات الجنائية في 2014، وبعدها مباشرة استخدم زيرون برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على نحو 15 ألف مواطن مكسيكي.

#IsraëlApartheid refuse de livrer au Mexique un de ses anciens juges,( à gauche sur la photo tomas Zeron qui a pu trouver refuge en Israël ) impliqué dans l’acquisition du logiciel espion Pegasus,ainsi que dans le simulacre d’enquête sur la « disparition » de 43 étudiants en 2014 pic.twitter.com/iotiD5IU2n — vaudais toujours (@TFilastin) January 22, 2023

مأساة جماعية

ووفق الكاتب، فقد تزامن تعيين زيرون مع وقوع مأساة جماعية هزت المكسيك، تمثلت في اختفاء 43 طالبا تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما، كانوا قد تجمهروا للتظاهر وجمع الأموال لفائدة مؤسستهم المعروفة بانتقاد الحكومة.

وهاجمت الشرطة المحلية الطلبة أثناء احتجاجهم، مدعومة بعناصر من عصابة المقاتلين المتحدين (غيهيروس أونيدوس)، وأسفر الهجوم عن مقتل 6 طلاب، ثم اقتاد عناصر الشرطة الطلبة الباقين إلى جهة مجهولة بمساعدة رجال العصابة -كما أكد شهود عيان- وانقطعت أخبارهم منذ ذلك الوقت.

وحرص زيرون وقتها على ترويج رواية تقول إن نتائج تحقيقات الوكالة التي يرأسها توصلت إلى أن عناصر شرطة فاسدين سلموا الطلبة المختطفين إلى عصابة مخدرات قتلتهم، بعدما اعتقدت أنهم من عناصر عصابة منافسة.

ويقول الباحث السياسي الفرنسي جان بيير فيلو إن كل من كان ينتقد أو يشكك في الرواية الرسمية التي روّج لها زيرون، كان يُستهدف ببرنامج التجسس الإسرائيلي، سواء تعلق الأمر بأهالي الضحايا أو بالصحفيين والناشطين الحقوقيين.

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El GIEI mostró evidencia gráfica de que Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, estuvo en el río San Juan un día antes del "hallazgo" de bolsas con cenizas y restos óseos. #NoAlOlvido pic.twitter.com/gNrW9oe7tk — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) January 20, 2023

وكشف فيلو أن التجسس طال أيضا الخبراء الأجانب، وهو ما جلب انتقادات واسعة للسلطات المكسيكية وقتها، وخاصة لرئيس وكالة التحقيقات الجنائية زيرون، الذي غادر منصبه بعد الفضيحة الدولية وألحق بديوان الرئيس بينيا نييتو الذي ضمن له ألا يتعرض للمحاسبة.

فرار

ومع مجيء أندريه مانويل لوبيز أوبرادور رئيسا للمكسيك في 2018، هرب القاضي زيرون إلى كندا، وبعدها إلى إسرائيل التي طلب فيها اللجوء السياسي، إثر تقديم مذكرة توقيف دولية في حقه بتهم من بينها إخفاء الأدلة وتعديل مسرح الجريمة والتعذيب والإخفاء القسري.

وثبت للمحققين أن تعاونا وثيقا حصل بين عسكريين وبين عصابات تهريب مخدرات تسبب في حدوث مأساة الطلبة المختفين، حيث عُثر على بقايا أحد الضحايا، وهو ما نسف رواية زيرون.

Presente#AyotzinapaSomosTodos

Exigimos al Pueblo de Israel

Extradiccion del Malnacido

Golpeador TOMÁS ZERÓN

Mis Muchachos.

1 Abel García Hernández 25 Jorge Antonio Tizapa Legideño. pic.twitter.com/EQQWXpZHt1 — Luna Con La Verdad (@luna_verdad) January 16, 2023

وفي أغسطس/آب، اعتقلت السلطات المكسيكية عشرات المسؤولين في الجيش والشرطة، وذلك بعد ساعات من اعتقال النائب العام السابق للبلاد خيسوس موريلو كرم، الرئيس المباشر لتوماس زيرون.

فلسطين

ونقل الباحث فيلو عن نيويورك تايمز الأميركية قولها إن رفض إسرائيل تسليم زيرون سببه غضبها من تأييد المكسيك للجنة التحقيق الأممية حول العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصويتها لفائدة إحالة قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد أن أُسَر الضحايا نددت بالرفض الإسرائيلي، واتهمت إسرائيل بحماية توماس زيرون المتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذيب معتقلين.