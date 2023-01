سبق أن انتقد الرئيس.. لوموند: مقتل صحفي رواندي في "ظروف غامضة"

ذكرت صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية أن الصحفي الرواندي جان ويليامز نتوالي لقي حتفه في "حادث اصطدام مع سيارة"، مبرزة أن الراحل اشتهر بانتقاد الرئيس بولس كاغامي ومسؤولي السلطة.

ونقلت الصحيفة عن منظمة هيومن رايتس ووتش قولها إن الظروف التي توفي فيها جان ويليامز تثير العديد من الشكوك خاصة وأن الأمر يتعلق بصحفي دأب على انتقاد السلطات.

UPDATE: According to Traffic Police Spokesman, Ntwali died in an accident on January 18, at 02:50 a.m in Kimihurura, as a result of over speeding between a vehicle and a moto taxi. Ntwali was the passenger on a moto. He died instantly. pic.twitter.com/Op3TBGqrEe

وعمل جان رئيسا لتحرير صحيفة "ذا كرونيكلز" (The Chronicles)، وقد خلف وراءه زوجة وطفلا. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشرطة أن الراحل كان يستقل دراجة نارية برفقة زميله، ولقي حتفه على الفور بعدما صدمتهما سيارة. وأوضحت لوموند أن الشرطة اعتقلت سائق السيارة.

وكشفت "ذا كرونيكلز" على صحفتها بمنصة تويتر، أن الشرطة صرحت بأن نتوالي قُتل قبل يومين في حادث السيارة في منطقة كيميهوروا بالعاصمة كيغالي، ولأنه لم يكن يحمل أي وثائق تثبت هويته أُخذ إلى مشرحة أحد المستشفيات، ولبث هناك حتى تعرف أحد أقربائه على جثته، على حد تعبير الناطق باسم الشرطة.

#Rwanda: John Williams Ntwali was a lifeline for many victims of human rights violations, and often the only journalist who dared report on issues of political repression. He joins a long list of people who have challenged the government and died in suspicious circumstances. 1/2 pic.twitter.com/agN0MDwprA

— Ida Sawyer (@ida_sawyer) January 20, 2023