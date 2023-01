توارى 30 عاما وعاش حياة باذخة.. كيف وقع عرّاب مافيا صقلية بقبضة الأمن الإيطالي؟

بعد رحلة هروب مثيرة استمرت 30 عاما، وقع أخيرا ماتيو ميسينا دينارو زعيم مافيا "كوزا نوسترا" (Cosa Nostra) في قبضة الأمن الإيطالي بجزيرة صقلية، ليواجه اتهامات تشمل اغتيال قاضيين شهيرين متخصصين في مكافحة الجريمة المنظمة في تسعينيات القرن الماضي.

وقُبِض على دينارو (60 عاما) صباح الاثنين في مدينة باليرمو بصقلية جنوبي إيطاليا بعد ملاحقة استمرت سنوات طويلة، وقد عُد اعتقاله إنجازا كبيرا في إطار الحملة المتسارعة على منظمات المافيا الرئيسية في إيطاليا (كوزا نوسترا، وكامورا "Camorra"، وندرانغيتا "Ndrangheta"، والمافيا الرابعة "La quarta mafia")، مع أن تخفيه طوال هذه المدة عكس لدى البعض قدرا من الفشل الأمني.

وخلال السنوات القليلة الماضية، كان دينارو الأول على لائحة تضم أخطر 6 مطلوبين للسلطات الإيطالية، كما أنه من أخطر المجرمين المطلوبين عبر العالم، ولهذا وصفت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني اعتقاله بأنه نصر كبير لإيطاليا، مؤكدة أن بلادها لن تستسلم للمافيا.

Video of the arrest of the "godfather" of the Italian mafia Matteo Messina Denaro.

He was one of the top 10 most wanted criminals according to Forbes magazine. pic.twitter.com/poGeIxPuOq

— NEXTA (@nexta_tv) January 16, 2023