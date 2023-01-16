موقع تركي: هذه أبرز أهداف الصناعات الدفاعية التركية عام 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا رؤية القرن الثاني للجمهورية، ومن ضمن أبرز المحاور فيها الصناعات الدفاعية والعسكرية التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، إذ تضاعفت نسبة الإنتاج العسكري التركي من 20% إلى 80%.

قال الكاتب فاروق أونالان -في تقرير نشره موقع "ستار التركي"- إن ارتفاع نسبة الإنتاج أسهمت في زيادة الصادرات العسكرية التركية التي وصلت قيمتها إلى 4.4 مليارات دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 6 مليارات خلال 2023.

واستعرض الكاتب عديدا من المنتجات العسكرية التركية التي من المتوقع أن تدخل الخدمة أو ينتهي تطويرها وتحديثها عام 2023، وبدأ بالطائرات المقاتلة المتعددة الأدوار التي سيتم إطلاقها يوم 18 مارس/آذار 2023، فبإمكان هذه الطائرة حمل الذخائر الذكية القادرة على توفير فرص هجوم إستراتيجية لجميع أنواع الأهداف الجوية والجو-أرضية.





بيرقدار

وحسب فاروق أونالان، فقد أجرت المسيّرة من طراز بيرقدار كيزيليلما القتالية (ميوس) اختبارات الطيران الأولى في وقت أبكر مما كان مخططا له، وذلك خلال مناورة ميوس التي جرت نهاية 2022، وتأتي الطائرة مع وزن إقلاع يبلغ 6 أطنان، وتستطيع حمل 1.5 طن، مع رؤية منخفضة، والقدرة على الطيران على ارتفاع يصل إلى 35 ألف قدم، وقدرة عالية على المناورة.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام رادار "أنف أيسا" في طائرات ميوس وفي طائرات أكينجي تيها و"إف-16″ (F-16) إف-16 لأول مرة، وهو الرادار الذي أنتجته شركة أسيلسان ويعد خطوة إستراتيجية للغاية، إذ سيوقف استخدام رادار أيسا الأميركي في الطائرات التركية من طراز إف-16 ويستبدل به رادار أيسا المحلي. بالإضافة إلى دمج رادار أيسا في طائرات أكينجي تيها، ستكون تركيا أول دولة لديها هذه القدرة في المسيّرات.





صواريخ

وتحدث الكاتب عن صناعة الصواريخ، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم أول صاروخ جو-جو من طراز "بوزدوجان"، وصواريخ جو-جو خارج مدى الرؤية البصرية من طراز "جوكدوجان" عام 2023، وسيتم البدء في دمج صواريخ "جوكتو" بجوار نظام الدفاع الجوي الموجود على متن السفن التركية، الذي يمكنه تدمير الصواريخ المضادة للسفن.

كما سيتم تشغيل نظام "الخندق" للدفاع الجوي بعيد المدى، الذي نجح في تدمير هدف على مدى 100 كيلومتر لأول مرة في اختبار إطلاق تم إجراؤه مؤخرا في سينوب. وهذا العام أيضا، سيدخل نظام "كاروك" الخدمة لأول مرة، وهو نظام صاروخي محمول قصير المدى مضاد للدبابات يمكنه العمل ليلا ونهارا.

وأضاف أونالان أن أولى طائرات الهليكوبتر ذات الأغراض العامة من طراز "جوكباي" ستسلم إلى القيادة العامة للدرك في الربع الأول من هذا العام، كما من المتوقع تسليم مروحية "أتاك-2" الهجومية من الدرجة الثقيلة خلال الأشهر المقبلة.





البحرية

وبحريا، ذكر الموقع أنه من المقرر أن تبدأ "تي سي جي الأناضول" الخدمة ضمن القوات البحرية هذا العام أيضا. وستقوم طائرات "بيرقدار تي بي 3" -المصممة لتكون قادرة على الهبوط والإقلاع من سفينة إلى سفينة- بأول رحلة بحرية لها في أثناء وجودها على متن "تي سي جي الأناضول".

وسينتهي مشروع "ميلتم 3" -الذي أطلق لأداء مهام الاستطلاع والمراقبة والدفاع عن الغواصات من الجو في شرق البحر المتوسط- بتسليم طائرة الدوريات البحرية السادسة والنهائية من طراز "أتر-72/600" (بي-72)، كما ستدخل الخدمة سفينة الدعم القتالي للتجديد البحري (ديمدج).

وسيُسلم 2 من طرادات "ميلغيم أدا" من الدرجة الأولى إلى البحرية، إلى جانب سفينة "تي سي جي إسطنبول" (إف-515)، وهي أول فرقاطة تركية يصممها مهندسون أتراك.





وفي مجال الغواصات، ستبدأ غواصة "تي سي جي بيري ريس" عملها قريبا، وقد جذبت الانتباه بفضل متانتها العالية وقوة تكنولوجيا البطاريات بها، وسيُدمج بها طوربيد غواصة أكيا الذي لديه إمكانيات متميزة في الرصد والمتابعة.

وأفاد أونالان بأنه سيتم إنتاج دبابات "ماي ألتاي" بكميات كبيرة مع شركاء المشروع بدءا من عام 2025، كما سيتم أيضا إنتاج وتصدير مدافع "هاوتزر ستورم" وناقلات الجند المدرعة من طراز "ألتوغ 8×8″، وتحديث دبابات "ليوبارد 2 إيه 4".

وأضاف أن تركيا ستعمل على إطلاق القمر الصناعي "كليتشي سات كوب"، وكذلك قمر رصد الأرض "أوميجي".