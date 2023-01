مات جوعا وعطشا.. نيوزويك تفجر فضيحة وفاة مريض عقلي أميركي بزنزانته الانفرادية

فجرت مجلة نيوزويك (Newsweek) الأميركية فضيحة كبرى تمثلت في وفاة معتقل أميركي ذي بشرة سوداء ومصاب بمرض عقلي في زنزانة انفرادية بأحد السجون، حيث اضطر إلى أكل برازه وشرب بوله بعدما اشتد به الجوع والعطش نتيجة الإهمال الذي عانى منه.

وقالت المجلة إن لاري يوجين برايس كان وجها معروفا لدى شرطة أركنساس، وعلى الرغم من إصابته بمرض عقلي، ألقي عليه القبض في صيف 2020 بعدما وجّه إصبعه على شكل مسدس مهددا بقتل الموجودين بمركز شرطة. ونقل بعد ذلك إلى مركز اعتقال إذ استحال على الشرطة تهدئته أو التحدث إليه بسبب مرضه وعدم قدرته على التمييز.

وكان بإمكان لاري برايس نيل حريته مقابل دفع كفالة حددت في 100 دولار، لكنه بقي في السجن لأنه كان معدما، فضلا عن أنه غير قادر على التمييز.

It was simple – , Larry Eugene Price, Jr. would have been free with $100 for bail, but he was destitute.

He died a year later in jail, @EricFerk reports.

"He was awaiting trial the whole time — for a crime that he wasn’t mentally capable of committing."https://t.co/tynKrZwmlO

— Michael Scott Davidson (@ByMSDavidson) January 13, 2023