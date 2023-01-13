نيوزويك: الدبابة ليوبارد 2.. السلاح الذي يمكن أن ترسله بولندا إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا خلال زيارة لغرب أوكرانيا يوم الأربعاء الماضي أن وارسو سترسل سرية دبابات ليوبارد 2، (السرية 14 دبابة)، إلى أوكرانيا، مع اقتراب الدول الغربية من تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة الثقيلة التي طالما طلبتها.

لكن برلين، التي تحمل رخصة تصدير دبابات القتال الرئيسية الألمانية الصنع، كانت مترددة في الالتزام بإرسال هذه الدبابات. وبعد أن أعلنت فرنسا أنها سترسل دبابات خفيفة إلى كييف، زاد الضغط على حكومة المستشار الألماني أولاف شولتز بشأن دبابات ليوبارد 2.

أما عن هذه الدبابات فهي ما يحتاجها الأوكرانيون فعلا أكثر من دبابات تشالنجر 2 البريطانية ودبابات أبرامز الأميركية، كما قال المحلل الدفاعي والأمني البارز لمجلة نيوزويك (Newsweek)، البروفيسور مايكل كلارك.

وتعتبر ليوبارد 2 من دبابات القتال الرئيسية وتبلغ سرعتها القصوى 43.5 ميلا في الساعة ومدى أقل بقليل من 280 ميلا. وهي من إنتاج Krauss-Maffei Wegmann، الشركة المصنعة التي تصف ليوبارد 2 بأنها "المزيج المثالي من الحماية والتنقل والقدرة على المناورة والقوة النارية".

وتتفوق دبابات ليوبارد 2 في مزاياها الرئيسية على دبابات تشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأميركية. وتستخدمها أكثر من 12 دولة في جميع أنحاء أوروبا، وهي دبابة جيدة جدا، وفقا لكلارك.

وأضاف كلارك أن وعد بولندا بسرية دبابات ليوبارد 2 هو مجرد "رقم مبدئي"، ولكن مع وجود 100 دبابة سيكون لدى الأوكرانيين ما يكفي لمجموعتين قتاليتين مدرعتين عند دمجهما مع بقية المعدات العسكرية والمركبات والدعم الجوي المتجه للخطوط الأمامية.

ومن جانبه، قال نيك رينولدز، محلل الأبحاث في الحرب البرية في معهد رويال يونايتد للخدمات البحثية في المملكة المتحدة، للمجلة، إن العشرات من دبابات ليوبارد 2 ستحدث بعض الاختلاف على الخطوط الأمامية، لكنه شدد على أن التدريب المناسب والصيانة الملائمة ومؤن قطع الغيار ستكون حاسمة في نجاحها في ساحة القتال.