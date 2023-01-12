حصريا للغارديان: أكثر من 70 مشرعا أميركيا وبرازيليا يدينون تحالف ترامب وبولسونارو

نشرت صحيفة الغارديان (The Guardian) بيانا حصريا لأكثر من 70 مشرعا أميركيا وبرازيليا تقدميا دانوا فيه التعاون بين عائلة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو و"الترامبيين" في الولايات المتحدة بهدف إلغاء الانتخابات في كلا البلدين، ودعوا إلى محاسبة المتورطين.

وقال البيان المشترك الذي تزعمته النائبة عن الحزب الديمقراطي الأميركي إلهان عمر "بصفتنا مشرعين في البرازيل والولايات المتحدة، فإننا نقف متحدين ضد جهود الجهات الفاعلة اليمينية المتطرفة الاستبدادية والمناهضة للديمقراطية لقلب نتائج الانتخابات المشروعة والإطاحة بديمقراطيتينا".

وقال المشرعون في البيان، الذي نشر أمس الأربعاء، "ليس سرا أن المحرّضين اليمينيين المتطرفين في البرازيل والولايات المتحدة ينسقون جهودهم".

وبعد الانتخابات البرازيلية في 30 أكتوبر/تشرين الأول، التي فاز بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سافر نجل الرئيس المهزوم وعضو الكونغرس البرازيلي إدواردو بولسونارو إلى فلوريدا والتقى ترامب ومساعديْه السابقين جيسون ميلر وستيف بانون اللذين "شجعا بولسونارو على الطعن في نتائج الانتخابات في البرازيل".

وقال بيان المشرعين "الديمقراطيات تعتمد على الانتقال السلمي للسلطة. ومثلما ينسق المتطرفون اليمينيون جهودهم لتقويض الديمقراطية، يجب أن نقف نحن يدا واحدة في جهودنا لحمايتها".