تلغراف: تسليم دبابات بريطانية لأوكرانيا يمثل ضربة قوية لقوات بوتين

ذكرت صحيفة "تلغراف" (The Telegraph) في افتتاحية اليوم الأربعاء أن بريطانيا تستعد لإرسال دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا، وقالت إنها إذا فعلت فسيمثل ذلك تصعيدا كبيرا في الدعم العسكري الغربي لكييف.

وأشارت الصحيفة إلى الحذر الذي تصرفت فيه القوى الغربية حتى الآن في ما يتعلق بالأسلحة التي كانت سعيدة بتقديمها لكييف.

لكنها لفتت إلى أنه مع الاستنزاف الشديد للقوات الروسية من حيث الرجال والعتاد بسبب الانتكاسات العديدة التي عانت منها خلال العام الماضي، هناك حجة قوية لتقديم أسلحة أكثر تطورا للأوكرانيين، لتمكينهم من هزيمة الغزاة وإكمال تحرير أراضيهم.

وترى الصحيفة أن هذه الخطوة ستساعد بريطانيا على استعادة دورها القيادي في الصراع الأوكراني الذي تمتعت به خلال رئاسة بوريس جونسون للوزراء، لكن هذا الدور بدا أقل منذ أن أصبح ريشي سوناك رئيسا للوزراء على الرغم من إصراره على أنه لا يزال ملتزما بالقضية الأوكرانية.

وقالت إن إرسال الدبابات والأسلحة المناسبة الأخرى إلى أوكرانيا سيطمئن كييف، فيما يبعث رسالة واضحة إلى موسكو بأن بريطانيا وحلفاءها لا يزالون ملتزمين بمقاومة العدوان الروسي.

وأضافت أنه لا ينبغي للغرب أن يخجل من تسريع هزيمة روسيا.