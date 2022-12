جاكرتا- شدد المؤتمر الدولي الأول حول تعليم المرأة في أفغانستان، والمنعقد في جزيرة بالي الإندونيسية، على أهمية دور النساء والفتيات الأفغانيات في تحقيق التنمية والسلام والازدهار، وقال إن ضمان مشاركتهن المجتمعية الكاملة والحقيقية سيمكّن البلاد من النهوض بإمكاناتها.

جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال المؤتمر الدولي الأول حول تعليم المرأة في أفغانستان، الذي عُقد برعاية قطرية وإندونيسية، وانتهت أعماله اليوم الخميس.

وعبّر البيان عن تضامن المشاركين في المؤتمر مع الشعب الأفغاني، مجددا دعمهم لكل المبادرات التي تُهيئ الظروف المناسبة لحوار أفغاني شامل يؤدي إلى سلام دائم ويمثل كل فئات الشعب الأفغاني.

وأكد المجتمعون من دول ومؤسسات ومنظمات غير حكومية وشخصيات مسؤولة أهمية دور نساء وفتيات أفغانستان في تحقيق التنمية والسلام والازدهار في بلادهن. وقال البيان إن هذا "سيمكّن أفغانستان من النهوض بإمكاناتها".

