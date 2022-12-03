تلغراف: آمال المستشار الألماني في خفض التصعيد مع روسيا ساذجة

وصفت صحيفة تلغراف البريطانية (Telegraph) ما قالت إنه الأمل الذي يبدو من مكالمة للمستشار الألماني أولاف شولتز، في خفض التصعيد مع روسيا، أمل ساذج، وإن الطريق للسلام في أوكرانيا ليس سهلا.

وذكرت في افتتاحية لها أنه -ومع بداية الشتاء القارس في أوكرانيا- أمضى شولتز ساعة كاملة على الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة.

وتساءلت عما إذا كان بالإمكان تحقيق آمال شولتز بعودة القنوات الدبلوماسية بين روسيا والغرب للعمل؟ واستبعدت ذلك، وقالت إن هذه المكالمة جاءت بعد أن وضع شولتز رؤية مسالمة لخفض التصعيد يتم فيها استعادة بنية السلام التي كانت سائدة قبل الحرب، وهو الوضع السابق الذي يُضمن فيه الأمن المشترك لكل من روسيا وجيرانها ذوي الميول الغربية بطريقة "سحرية".





ووصفت رؤية شولتز هذه بأنها طموحة وجذابة، مضيفة "لكنها بالتأكيد ساذجة". وأشارت إلى أن رد الكرملين على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن -التي قال فيها إنه قد يكون مستعدا للتحدث مع بوتين- أظهر أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم صعب للغاية، مضيفة أن رفض الغرب الاعتراف بالأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا حديثا يجعل المفاوضات أكثر صعوبة، ولن يقبل الأوكرانيون أي اتفاق تُسلم فيه مساحات شاسعة من أراضيهم رسميا إلى روسيا.

وختمت بأن هناك شيئا واحدا مؤكدا، وهو أنه لا ينبغي إرغام أوكرانيا للتفاوض مع بوتين قبل أن تكون مستعدة. والحديث الجاد والقوة العسكرية أثبتا أنهما أفضل منصة لمحادثات السلام في الماضي، ويمكنهما فعل ذلك مجددا.