بوتين يوزع خواتم على 8 قادة أجانب.. والبعض يقارنه بـ"سيد الخواتم"

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 8 خواتم ذهبية لقادة جمهوريات سوفياتية سابقة حليفة لموسكو، مما أثار السخرية ومقارنات شبهته بشخصية ساورون الطاغية المتعطش للسلطة في رواية "سيد الخواتم".

هذا ما استهلت به وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا لها عن الموضوع قالت فيه إن قادة دول "رابطة الدول المستقلة" تلقوا الخواتم الذهبية التي حفر عليها شعار الرابطة وكلمات "روسيا" و"عام جديد سعيد 2023″ خلال القمة التي جمعتهم مع بوتين في سانت بطرسبرغ الاثنين والثلاثاء، كما احتفظ بوتين بخاتم تاسع لنفسه.

وأضافت أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ظهر وحده في إحدى الصور وهو يضع الخاتم في أصبعه.

واعتبر بعض المعلقين ومنهم العالمة السياسية البارزة إيكاترينا شولمان أن الإشارة غير المباشرة إلى ثلاثية "سيد الخواتم" للكاتب البريطاني "جي آر آر تولكين" كانت مقصودة.

ففي رواية تولكين الملحمية يعطي ساورون خواتم لـ9 ملوك من أجل إجبارهم على الانصياع لإرادته.

ومنذ أن أرسل بوتين قواته إلى أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، تقول الوكالة إن السلطات في كييف تشبّه روسيا بـ"موردور" مملكة ساورون والقوات الروسية بجنوده "الأوركس".

وكتبت شولمان، المتخصصة في أدب تولكين، أن إهداء الخواتم يبدو للوهلة الأولى وكأنه "حلم يقظة". قبل أن تستدرك في منشور على إنستغرام أن هذا "بالطبع أمر متعمد".

Putin got tired of being the Hitler of the 21st century and decided to play Lord of the Rings and become a "mighty Sauron".

He presented the participants of the informal summit of the Commonwealth of Independent States with rings with the symbol of the "commonwealth". pic.twitter.com/vqZArg5uha

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) December 27, 2022