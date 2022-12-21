صحيفة روسية: رغبة غربية في استبدال زيلينسكي بقائد الجيش الأوكراني

نشرت صحيفة "غازيتا" الروسية تقريرا قالت فيه إن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى ترغب في استبدال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت الصحيفة عن سكوت ريتر ضابط المخابرات الأميركي المتقاعد قوله إن فولوديمير زيلينسكي لا مكان له في المخططات الأميركية، وأن زالوجني هو الطرف الذي سيبرم معاهدة سلام مع روسيا.

وأضاف ريتر إن الغرب وضع زيلينسكي على الهامش، مركزا بدلا من ذلك على زالوجني كرئيس مستقبلي لأوكرانيا بسبب "فقدان زيلينسكي نفوذه السابق، وعجزه عن التأثير بشكل ملحوظ على مسار الصراع المسلح"، ولذلك باتت وسائل الإعلام الغربية تروج بشكل متزايد لزالوجني.

وأوضح التقرير أن ما ورد عن ريتر في هذا الشأن ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن تطرقت وسائل الإعلام إلى إمكانية تسلم زالوجني رئاسة أوكرانيا.

صراع بين الطرفين الأوكرانيين

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد أشارت إلى اندلاع صراع بين زيلينسكي وزالوجني عقب انتقادات الأخير للرئيس بسبب ضعف إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة وقضايا أخرى تتعلق بالجيش.

وقال ريتر إن مجموعة من التقارير ذكرت أن اجتماعا بقاعدة رامشتاين الجوية التابعة للقوات الأميركية غربي ألمانيا، شارك فيه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي، ناقش اقتراحا لاستبدال زالوجني بزيلينسكي.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أفادت بأن الشائعات بشأن طموحات زالوجني أثارت قلق زيلينسكي، وأشارت إلى الصفات القيادية والبراعة العسكرية للأول، بينما أشادت به صحيفة "غازيتا ويبوركزا" البولندية، كما أطلقت عليه "فايننشال تايمز" لقب "الجنرال الحديدي".

ومع ذلك، نقل تقرير الصحيفة الروسية عن أندريه مانويلو، العميد المتقاعد من إحدى وكالات الاستخبارات الروسية وخبير الحرب الإلكترونية وحرب المعلومات، قوله إن المعلومات بشأن الرئاسة المحتملة لزالوجني اختلقها الغربيون لإعادة زيلينسكي إلى رشده حتى "يعرف مكانه" ولا يتخذ خطوات مستقلة دون الرجوع إلى واشنطن.