أهم عشرة مخاطر عالمية لعام 2023

أبرز موقع "ناشونال إنترست" (National Interest) الأميركي 10 مخاطر قال إنها الأهم التي قد يواجهها العالم عام 2023، معتمدا في ذلك على تنبؤات للباحثين ماثيو بوروز وروبرت مانينغ المختصين منذ سنوات في التنبؤ بالمخاطر والاتجاهات العالمية في مجلس الاستخبارات القومي التابع لمجتمع الاستخبارات الأميركي.

ويقول بوروز ومانينغ -وهما زميلان بارزان في برنامج إعادة تخيل الإستراتيجية الأميركية الكبرى بمركز ستيمسون- إن توقعاتهما لاحتمالية كل خطر تنقسم إلى منخفض، وأعلى من منخفض، ومتوسط، وأعلى من متوسط، وعال، وأشارا إلى أن الاحتمال المتوسط يعني فرصة حدوث الخطر بنسبة 50/50.

ومع ذلك يعتقد هذان الخبيران أن إجراء مثل هذه التوقعات أصبح أصعب، لأن العديد من المخاطر متشابكة مع بعضها، وأشارا -في هذا الصدد- إلى مصطلح الأزمة المتعددة الأوجه (Polycrisis)، وهو المصطلح المستخدم لوصف الطبيعة المتشابكة لأزمة واحدة متجذرة في أزمات أخرى.

ومثال ذلك حرب أوكرانيا التي سلطت الضوء على المجموعة الحالية من الأزمات المترابطة التي تواجه العالم، ومنها تفاقم أزمة الغذاء بسبب عدم قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب، وأزمة الطاقة المتجذرة في الجهود الغربية لحرمان آلة الحرب الروسية من أرباحها، وانتقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، وازدياد التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، الذي هو مرتبط كذلك باضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الوباء.





ولخص الباحثان المخاطر في ما يلي: