إندبندنت: على روسيا نبذ طموحاتها القيصرية الجديدة

كتبت صحيفة إندبندنت (Independent) البريطانية أنه في يوم ما، وربما أسرع مما يفترض الكثيرون، سيتعين على روسيا نبذ طموحاتها القيصرية الجديدة والانضمام إلى "مجتمع الأمم المتحضرة"، على حد تعبيرها.

وقالت في افتتاحيتها إنه كلما فشلت موسكو في ساحة المعركة واضطرت إلى التراجع زاد تركيزها على تدمير البنية التحتية المدنية، واحتجاز الرهائن، واختطاف الناس، والاستمرار في اغتصاب وقتل أي شخص أوقعه حظه السيئ في قبضة القوات الروسية.





ولفتت إلى أن "العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا فقدت منذ زمن أي مظهر من مظاهر النضال من أجل تحرير شعب شقيق من الحكم "النازي" كما قالت موسكو من قبل، وتدهورت إلى حالة تكون فيها جرائم الحرب هي القاعدة، والاشتباكات العسكرية التقليدية أشبه بالاستثناءات المعزولة عن الهرولة العامة للقتال.

وأضافت أن تكتيكات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستفشل، شريطة أن يعرف الشعب الأوكراني أن الغرب بجانبه.





وتابعت الصحيفة بأنه قد يبدو احتمالا بعيدا أن يواجه بوتين أو أي من جنرالاته ومسؤوليه القصاص، ورأت أن مصيرهم سيكون مثل سلوبودان ميلوسوفيتش ورادوفان كاراديتش اللذين لم يتوقعا أن ينتهي بهما الأمر بالمحاكمة.

وكذلك الخمير الحمر ومرتكبو الإبادة الجماعية في رواندا، والقادة اليابانيون والنازيون بعد عام 1945.

وختمت بأنه عندما تنضم روسيا إلى "مجتمع الدول المتحضرة" سيتعين عليها إقصاء مجرمي الحرب لمواجهة العدالة، تماما كما حدث مع صربيا ورواندا وكمبوديا وألمانيا، وستدركهم جرائمهم.