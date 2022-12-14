نيوزويك: عضوية الناتو تمنح تركيا نفوذا أكبر

قال محلل سياسي إن تركيا ستواصل السعي وراء مصالحها الوطنية على حساب شركائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي في ملتقى الطرق بين القارتين الآسيوية والأوروبية.

وأضاف جورج موناستيراكوس -الحاصل على درجة جامعية في العلوم السياسية والتاريخ- في مقال نشرته له مجلة نيوزويك (Newsweek) الأميركية أن مساعي تركيا لتحقيق مصالحها هو ما قادها إلى الانضمام إلى حلف الناتو؛ ذلك لأن خبراءها في مجال التخطيط يفهمون الجغرافيا السياسية مثلما يفهمها أي إستراتيجي في واشنطن أو بروكسل أو بكين.

ويزعم الكاتب أن تركيا تمسك العصا من المنتصف في ما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، وربما يعني ذلك إقامة منطقة عازلة بين الناتو والصين في آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن الشيء الوحيد المؤكد أن عضوية الحلف تمنح أنقرة نفوذا مطلقا فيه، حسب تعبيره.

وأوضح أن الناتو يقع في قلب إستراتيجية تركيا الكبرى، واصفا عضويتها في الحلف بأنه "زواج مصلحة" يمنحها الحرية للسعي خلف مصالحها الوطنية.

وفي مقابل تحصينها ضد تمدد الشيوعية إبان الحرب الباردة، ظلت تركيا تمنح حلف الناتو موطئ قدم عند ملتقى قارتي أوروبا وآسيا منذ عام 1952.

ووفقا لمقال نيوزويك، فقد أتاح موقع تركيا الإستراتيجي بين القارتين للناتو إبراز قوته في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والحفاظ على وجوده في منطقة البحر الأسود.

ويرى موناستيراكوس –المرشح لنيل رخصة مزاولة مهنة المحاماة- أن "موقف تركيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ظل متأرجحا"، فمن ناحية ساعدت أنقرة موسكو على تفادي العقوبات الغربية وازدهرت تجارتها معها بسبب ذلك. ومن ناحية أخرى، قامت تركيا بتسليح أوكرانيا وتنسيق تبادل الأسرى بين الطرفين المتحاربين.

واستخدمت تركيا أيضا نفوذها مع كلا الطرفين للتوسط في مبادرة البحر الأسود التاريخية لنقل الحبوب التي تسهل التصدير الآمن للحبوب والأسمدة من الموانئ الأوكرانية.

وما انفكت كذلك تهدد بمنع انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، ما لم تُسلِّم الدولتان مواطنين أتراكا مطلوبين من طرفها. ولا يقتصر النفوذ التركي على ذلك فحسب، بل يتعداه ليشمل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحديدا في ليبيا.





منطقة عازلة

وتتمتع تركيا برأسمال ثقافي كبير في آسيا الوسطى بفضل اللغة والدين والتاريخ والتقاليد المشتركة. ويمكن لتركيا أن تمضي قدما في لعب دور مهم في إستراتيجية الناتو تجاه الصين من خلال منظمة الدول الناطقة باللغة التركية، وهي منظمة متعددة الأطراف تضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان.

ويمكن أن تكون هذه المنظمة بمثابة منطقة عازلة بين الناتو والصين في آسيا الوسطى، مما سيمنح تركيا المزيد من النفوذ داخل الناتو.

وخلاصة القول -برأي موناستيراكوس- إن تركيا تطمح لأن تصبح قوة عالمية عند ملتقى أوروبا وآسيا خلال القرن الحالي.