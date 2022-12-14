القاهرة- بينما ينتظر مسيحيون في مصر إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي طال انتظاره 84 عاما، تنشط الكنائس عبر معاهد المشورة الأسرية في تقديم دورات مجانية للمقبلين على الزواج لضبط الوضع الأسري المسيحي، الذي تظهر مشاكله على السطح بين الحين والآخر.

ويشتكي مسيحيون من عدم قدرتهم على الطلاق وفقا لتعاليم الكنيسة الأرثوذكسية، في الوقت الذي يحصل فيه بعض مشاهيرهم على الطلاق، أحدثهم الممثلة هالة صدقي التي تمكنت من الطلاق للمرة الثانية، بعد اللجوء للشريعة الإسلامية.

وأعلن وزير العدل المصري المستشار عمر مروان في يوليو/تموز الماضي أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ينتظر موافقة البرلمان بعد موافقة الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية"، فيما يرى مسيحيون معارضون للكنيسة أن الكنائس تمنع حق الطلاق وأن الدولة تواصل تفويض الكنائس في إدارة شؤون المسيحيين.

ويرى قاض وحقوقي في تصريحات للجزيرة نت أن الفراغ التشريعي وغياب "الحوار المسيحي – المسيحي" عن مشروع القانون يصبان في استمرار الأزمة وحرمان جزء من الشعب المصري من حقوقه، مع استمرار الدوران في حلقة مفرغة لا تحل إشكاليات الواقع المسيحي، حسب قوله.

كلّلهما بالمجد وأكاليل الفرح

خلال الأسابيع الماضية، نشطت في الكنائس المصرية معاهد المشورة المعنية بالتوعية الأسرية للمتزوجين وحل أزماتهم وتأهيل المقبلين على الزواج، عبر دورات منها "أكاليل الفرح" التي نظمتها كنائس وسط القاهرة مؤخرا.

وشهد البابا تواضروس الثاني في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حفل تخريج الدفعة 17 من "معهد المشورة الأرثوذكسية" التابع لإيبارشية المعادي جنوب القاهرة، وهي أول دفعة تدرس بنظام الساعات المعتمدة، مؤكدا أن "صيانة ووقاية الأسرة عمل هام، وهو ما تساهم معاهد المشورة في دعمه من خلال انتشار فكر وخدمة المشورة".

كما يقدم المعهد الكنسي دورات عن بُعد للارتباط، بحسب موقعه الرسمي. وأعلنت أكاديمية المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بدء دورة جديدة تحت عنوان "كللهما بالمجد" للمخطوبين والمقبلين على الزواج، عبر نخبة من المتخصصين في المشورة والإرشاد الأسري.

يأتي ذلك وفق قرار سابق أصدرته الكنيسة بوجوب تقديم العروسين شهادة تفيد بحصولهما على مشورة أسرية، باعتبارها من المستندات اللازمة لإتمام عقد الزواج.

هالة صدقي.. مرتان طلاق وزواج

هذا النشاط الكنسي في مشورة ما قبل الزواج، تزامن مع جدل أثاره إعلان الممثلة هالة صدقي طلاقها للمرة الثانية طبقا للشريعة الإسلامية، إثر تغيير زوجها السابق سامح سامي لديانته بعد فشلها هي في تغيير الديانة.

وبحسب اللوائح الدينية المسيحية بمصر، فإن عقد الزواج يتم على مرحلتين، أولها عقد زواج كنسي يتم في الكنيسة ثم عقد زواج يتم تسجيله في مصلحة الشهر العقاري (جهة التوثيق بوزارة العدل).

ولا يعترف بالطلاق من المحاكم سوى بعد قرار ما يسمى "المجلس الإكليريكي في الكنيسة" المشرف على الزواج والطلاق والمشاكل المتعلقة به، لكن ﻻ توجد ﻻئحة ثابتة معلنة ومعروفة تحدد إطارا زمنيا لنظر القضايا أمام المجلس، فالبعض يحصل على الطلاق بعد عام والبعض الآخر ينتظر أعوامًا.

وأحدث الطلاق الأول للممثلة هالة صدقي من زوجها الأسبق مجدي وليم نهاية عام 2000، جدلا كبيرا وقتها، حيث رفضت الكنيسة طلب طلاقها لعدم وجود سبب مقنع، ما دفع الممثلة إلى تغيير ملتها من القبطية الأرثوذكسية إلى السريانية الأرثوذكسية، ما جعلها تتمكن من الطلاق طبقا للشريعة الإسلامية.

وبحسب القانون المصري، فإنه إذا اختلف الزوجان في الملة الدينية يخضعان لأحكام الشريعة الإسلامية، حتى لو كانا مسيحيين.

الفراغ التشريعي عرقلة للعدالة

في هذا السياق، يؤكد رئيس محكمة الاستئناف السابق المستشار محمد سليمان، أهمية إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أقرب وقت، مشددا على أن تأخيره هو حرمان لجزء من الشعب المصري من حقه في تشريع قانوني ينظم أحواله ويغلق الباب على أي مظالم بحقه، ويتيح لمحاكم الأسرة المصرية الفصل في قضاياهم، وفقا لقوانينهم.

وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح سليمان أن استمرار الفراغ التشريعي في هذا الجانب سيواصل تعطيل مصالح المتقاضين المسيحيين، ويعرقل سير العدالة، موضحا أنه ما زال قرار المجلس الملي العام لسنة 1938، بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين، هو المنظم لمسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين حتى الآن.

حوار مسيحي – مسيحي

بدوره، يحذر المحامي والحقوقي علاء عبد المنصف من تمرير قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين بين الحكومة والكنائس فقط، دون حوار مجتمعي "مسيحي – مسيحي"، مؤكدا أن هذا لن يسهم في حل إشكاليات الواقع الحالي وسيكون مصيره الفشل، وسيجد المحامون لموكليهم من المسيحيين ثغرات جديدة للخلاص، وفق تعبيره.

وفي حديثه للجزيرة نت، يصف عبد المنصف طلاق الممثلة هالة صدقي وزوجها، بأنه يشكل حالة فردية رفضت القبول بالأمر الواقع المسيحي، ولجأت لحيل قانونية، ولكنه لا يؤسس لحل قانوني مستقر وفعال لباقي المسيحيين، ما يتطلب الانتظار لرؤية ما ستسفر عنه نقاشات مشروع القانون المرتقب تحت قبة البرلمان، وتفاعلات المسيحيين معها.

وأضاف المحامي والحقوقي المصري أنه في حال صدور القانون بشكل غير مناسب للواقع، فإن المجتمع المسيحي سيظل يعاني من الأزمة ويدور في حلقة مفرغة، خاصة أن كلمة الكنيسة قوية وتستند على امتلاكها للنص الذي تراه مقدسا، وهذا حقها في مقابل واقع يحتاج لاجتهادات وتجديد، وفق تعبيره.

تجميد 8 أسباب للطلاق

وفق دراسة حديثة بعنوان "تراتبيات متشابكة: تقاطعية الدين والجندر في قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس في مصر"، كشفت الباحثة مارينا سمير عن أن الكنيسة جمدت 8 أسباب نصت عليها (لائحة 38)، فيما اقتصرت الكنيسة على علة الزنا للطلاق فقط.

وأوضحت الباحثة المصرية أن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس (المعروفة باسم لائحة 38)، كانت تنص على 9 أسباب تبيح الطلاق يفصل فيهم المجلس الملي، ولكن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قصرت الطلاق على علة الزنا، بقرار بابوي عام 1971، من البابا الراحل شنودة الثالث (1923 – 2012).

وتوضح مارينا أن الأسباب الثمانية للطلاق والمجمدة هي:

خروج أحد الزوجين عن المسيحية وانقطاع الأمل في عودته.

غياب أحد الزوجين 5 سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره أو حياته من مماته وصدور حكم بإثبات غيابه.

الحكم على أحد الزوجين بالأشغال الشاقة أو السجن 4 سنوات أو أكثر.

الجنون أو مرض عضال لا يُرجى منه شفاء.

الاعتداء على أحد الطرفين من جانب الآخر.

إساءة السلوك من جانب أحدهما وفقدان الأمل في التصالح.

إساءة المعاشرة والإخلال بالواجبات الزوجية.

ترهبن أحد الزوجين.

قانون وطني لا كنسي

في هذا السياق، طالبت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بفتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المزمع إصداره، والتعامل معه باعتباره قانونا وطنيا وليس قانونا كنسيا، والاستجابة لملاحظات الفئات المتأثرة بهذا القانون، وهو ما لم يحدث.

وبحسب مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة الباحث إسحاق إبراهيم، فإن مؤسسات الدولة دأبت على رمي الكرة في ملعب الكنائس المختلفة، وحتى عندما غضبت الكنيسة الأرثوذكسية من أحكام المحكمة الإدارية العليا التي تلزمها بإعطاء تصاريح الزواج الثاني، شكلت وزارة العدل لجنة لمراجعة مشروع القانون، لكنه لم يصدر.

ويرى إبراهيم طبقا لمقال نشره الموقع الرسمي للمبادرة، أن الكنائس ترفض أي أشكال بديلة للزواج الديني، باعتبارها ستحد من كامل سلطتها على رعاياها، متذرعة بأنها تخالف تعاليم المسيحية، مؤكدا أن مقترح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي أعدته الكنائس يعكس الآليات نفسها للسيطرة على المسيحيين، واحتكار كل ما يخص الأحوال الشخصية لهم، بعيدا عن أصحاب المصلحة الحقيقية، وفق تعبيره.

84 عاما في محاولات لإصدار قانون

هذا الجدل، يتوازى مع فشل محاولات إصدار قانون خاص بالأسرة المصرية المسيحية، والاكتفاء بلائحة وضعت منذ 84 عاما، وبالتحديد في عام 1938 فيما لم ير أي مشروع قانون النور حتى الآن، في ظل التطورات التالية: