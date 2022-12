تراجع المسيحية في الغرب.. أسئلة مصيرية عن البدائل والهوية ومستقبل الحضارة

تجدد النقاش في الغرب عن انحسار الدين المسيحي بعدما كشف إحصاء بريطاني للمرة الأولى عن هبوط نسبة معتنقيه في إنجلترا وويلز إلى أقل من نصف السكان، وهو أمر تكرر مؤخرا في الولايات المتحدة، التي تعد من أكثر الدول الغربية محافظة، مما يسلط الضوء على التحولات العميقة في الثقافة الغربية والتي يرى بعض المنظّرين أنها ليست سوى مؤشر على اندثار "الحضارة المسيحية".

ففي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشر مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني نتيجة التعداد السكاني الذي يجريه كل 10 سنوات، وجاء فيه أن نسبة مَن يصفون أنفسهم بأنهم مسيحيون في إنجلترا وويلز لا تتجاوز 46.2%، مقارنة بنسبة 59.3% التي سجلت في التعداد السكاني السابق في عام 2011، وهو انخفاض كبير في غضون عقد واحد فقط.

وفي المقابل، ارتفعت نسبة اللادينيين في الإحصاء -الذي أجري العام الماضي وأعلن عنه مؤخرا- إلى 37.2% من السكان، مقارنة بنسبة 25% قبل 10 سنوات، أما نسبة الذين يُعرفون أنفسهم بأنهم مسلمون فارتفعت من 4.9% في 2011 إلى 6.5% في الإحصاء الجديد.

