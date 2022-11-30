بعد تصنيف البرلمان الأوروبي لها.. هل روسيا فعلا دولة إرهابية؟

وصف الأستاذ في جامعة السوربون محمد هنيد قرار البرلمان الأوروبي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب بالقرار التاريخي، لأنه ينزع حصرية الإرهاب عن العرب والمسلمين، ولأول مرة يتم تصنيف دولة غربية بهذه الصفة.

وأضاف هنيد في حديثه لحلقة (2022/11/29) من برنامج "الاتجاه المعاكس"، أن هذا التحرك يعيد الأمور إلى نصابها ويبدأ بتسمية الأمور بأسمائها الحقيقية، وحان الوقت لمحاسبة روسيا وقبلها الاتحاد السوفياتي على مجازرهم في الشيشان وأفغانستان وسوريا ومجموعات فاغنر في ليبيا، مشيرا إلى أن تحرك أوروبا جاء بعد أن مسها الإرهاب الروسي في أوكرانيا.

وتابع أنه لأول مرة يتم تصنيف دولة عضو في مجلس الأمن الدولي وتعتبر من الدول العظمى بهذا التصنيف، وهي شريكة في الحلف الغربي أثناء الحرب العالمية الثانية، منبّها إلى أن الأمر يعتبر نقطة تحول مهمة ولو متأخرة في تصنيف المزيد من الدول الغربية في قوائم الإرهاب.

في المقابل، ترى الخبيرة في السياسة الخارجية الروسية ثريا الفرا أن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب يأتي ضمن الدعاية الأوروبية الأميركية ضد روسيا، لتهدئة الشعوب الأوروبية التي لا تجد غازا لتدفئة هذا الشتاء.

وأضافت أن هناك العديد من الدول الأوروبية التي امتنعت عن التصويت ضد روسيا، كما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خرج وقال إن التصويت ليس من اختصاص البرلمان الأوروبي، بل من اختصاص محكمة العدل الأوروبية.

وتابعت أن القرار الأوروبي لا يستند إلى إطار قانوني بل إلى الاستهلاك الإعلامي، مشددة على أن الدول الأوروبية لا تكترث لقوانين الدول، وقد ظهر ذلك جليا من خلال دخول وزير الداخلية الألمانية إلى ملاعب كأس العالم في قطر، والظهور بملابس تحمل شعارات المثليين، وهو أمر مجرّم في القانون القطري، وقد منع الفيفا هذه الأمور.