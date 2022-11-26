"ضحايا" البريكست.. آلاف البريطانيين يتشبثون بحلم المواطنة الأوروبية

أكد مقال -نشر في صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية- أن آلاف المواطنين البريطانيين لجؤوا إلى ألمانيا وأيرلندا للحصول على الجنسية لرغبتهم في الاحتفاظ بالمواطنة الأوروبية، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال الإعلامي فيليب برنارد -في مقاله- إن الآلاف من البريطانيين من ذوي الديانة اليهودية يحاولون الاستفادة من قانون ألماني يسمح بإعادة الجنسية للذين فقدوها لسبب أو لآخر بعد سيطرة النازيين على ألمانيا.

واضطر الآلاف من اليهود الألمان للهرب من بريطانيا بعد إحكام النازيين قبضتهم على البلاد، ولجأ كثير منهم إلى بريطانيا.





أعداد كبيرة

وبحسب المقال فإن الأعداد كانت بالمئات فقط قبل البريكست، لكن الوضع "تفجر" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووصلت الأرقام عام 2019 إلى 14 ألفا و600.

وأضاف الكاتب بأن الأعداد بدأت ترتفع بشكل ثابت منذ ذلك الوقت، وأصبح ما بين 4 آلاف و5 آلاف مواطن بريطاني يحصلون على الجنسية الألمانية كل عام، خاصة مع اضطرار السلطات الألمانية لتيسير المساطر الإدارية لفائدة المتقدمين بطلباتهم.





ويشرح ذلك بقوله إن القانون الألماني كان ينص مثلا على منح الجنسية فقط لمن فقدوها إبان الحكم النازي، ويحرم من ذلك الأجيال الجديدة التي فقدت الجنسية لأسباب قانونية كزواج أمهاتهم من أجانب.

لكن تعديلا -تم تبنيه العام الماضي- مكّن كل من يرغب في استعادة الجنسية الألمانية من الأجيال الجديدة من الحصول عليها.





أيرلندا وفرنسا

وأوضح الكاتب أن البريكست فتح الباب أيضا أمام البريطانيين من أصول أيرلندية من المطالبة بجنسية آبائهم، للحفاظ على حقوق المواطنة الأوروبية.

وبحسب المقال، فإن عدد طالبي جوازات سفر من السفارة الأيرلندية في لندن تضاعف منذ 2016، ووصل العدد عام 2019 إلى 121 ألفا. وبعده بعام وصل العدد إلى 58 ألفا.

ولم يقتصر الأمر على ألمانيا وأيرلندا، بل شمل أيضا فرنسا التي منحت الجنسية لـ 3146 بريطانيا عام 2020.