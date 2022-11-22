أسوشيتد برس تفصل صحفيا على خلفية تقرير عن سقوط صاروخ في بولندا

أفاد موقع "ديلي بيست" (The Daily Beast) بأن وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) الأميركية فصلت صحفيا على خلفية تقرير بشأن الصاروخ الذي سقط خطأ في بولندا الأسبوع الماضي.

وقال الموقع إن تقريرا للوكالة أثار قلق العالم الثلاثاء الماضي عندما ذكر أن مسؤولا في الاستخبارات الأميركية قال إن "صواريخ روسية عبرت حدود بولندا العضوة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مما أسفر عن مقتل شخصين".

وقد تم تداول التقرير المذكور على نطاق واسع، قبل أن تحذفه الوكالة في اليوم التالي وينشر فريق تحريرها ملاحظة تعترف بأن المصدر الوحيد الذي ورد في التقرير كان خاطئا، وأن "تقارير لاحقة كشفت عن أن الصواريخ كانت روسية الصنع، ومن المرجح أنها أطلقت من أوكرانيا دفاعا للتصدي لهجوم روسي".

وقال "ديلي بيست" إن الوكالة فصلت أمس الاثنين الصحفي الاستقصائي جيمس لابورتا الذي أعد التقرير.

وكشفت مصادر متطابقة الأربعاء الماضي عن معطيات جديدة عن الصاروخ الذي سقط الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في بولندا وأسفر عن ضحايا، وذلك بعد أن أثارت الحادثة ردودا متسارعة داخل حلف شمال الأطلسي، في حين نفت موسكو أن تكون استهدفت الأراضي البولندية.

ونقلت رويترز عن مصدر في حلف شمال الأطلسي أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ الشركاء في مجموعة السبع والحلف أن انفجار بولندا نتج عن صاروخ أوكراني.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الدفاع البلجيكي أن نظام اعتراض الصواريخ الأوكراني وراء سقوط الصاروخ في بولندا.

وسارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اتهام روسيا بالوقوف وراء استهداف الأراضي البولندية، وأشار إلى سقوط صواريخ روسية في وقت سابق على مولدوفا، فيما قال مستشاره تيموفي ميلوفانوف للجزيرة إن بلاده ستكشف عن الأدلة التي تثبت أن الصواريخ التي سقطت على بولندا روسية.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تؤكد ضرورة التزام أقصى درجات الحذر بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا.

وكانت بولندا رفعت درجة التأهب لوحداتها العسكرية عقب الإعلان عن سقوط صاروخين على أراضيها قالت إنهما تابعان للقوات الروسية، في حين نقلت الرئاسة البولندية عن الرئيس أندريه دودا أن نظيره الأميركي قال إنه سيرسل خبراء أميركيين لدعم نظرائهم البولنديين.