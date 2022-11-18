الذوادي: لا تطلقوا الأحكام المسبقة.. قطر ستستضيف كأس عالم رائعة

قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، إنه في مساء الأحد بمدينة الخور، في شمال قطر، ستُسطر لحظة مهمة في العالم العربي في التاريخ عندما تفتتح قطر والإكوادور كأس العالم. وسيختتم حفل الافتتاح رحلة طويلة وشاقة في بعض الأحيان عمرها 12 عاما منذ أن مُنحت قطر الحق في استضافة -أعظم حدث في العالم- لأول مرة في المنطقة العربية.

وأشار الذوادي، في مقال نشرته صحيفة التايمز (The Times) البريطانية، إلى أن كأس العالم هذه ربما تكون هي الأكثر كتابة عنها وتعليقا عليها، حتى قبل ركل الكرة.





وأردف بأنه من المؤسف للغاية أن الكثير من هذا التعليق قد انحرف إلى قبول المعلومات المضللة، ورفض الفوارق، وغالبا ما يدعم باستعارات عنصرية قائمة على التحيزات والقوالب النمطية الراسخة في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأضاف أن هذا لا يعني أن بلاده ترفض النقد البناء، بل تتفاعل مباشرة وتدرس كل كلمة. وأكد أن هذه البطولة هي منارة للتقدم والمساهمة في إصلاحات العمل في قطر المعترف بها دوليا.

وتابع أن رؤية بلاده لهذه البطولة هي أنها يجب أن تكون بمثابة منصة للربط بين الشرق والغرب، والاعتراف بالاختلاف والاحتفاء بالقواسم الإنسانية المشتركة من خلال الشغف الذي يوحد الجميع، ألا وهو كرة القدم.





واعتبر ذلك مهما للغاية لـ 450 مليون شخص في المنطقة العربية، يعيشون ويتنفسون كرة القدم.

ولفت الذوادي إلى أنهررغم أولئك الذين يظنون أن قطر والعالم العربي غير لائقين أو غير مستحقين للعب دور المضيف، فإن الحقائق تشير إلى أن الناس يختلفون. فقد بيعت 97% من التذاكر، والمملكة المتحدة من بين الأسواق الخمس الأولى لتلك المبيعات.

وختم مقاله قائلا: "نحن متحمسون للترحيب بالناس ومشاركة ثقافة الضيافة التي نعتز بها كقطريين وعرب. ونحن فخورون بهويتنا والقيم التي ندافع عنها. نحن أمة دافعت دائما عن الانفتاح والتعارف بين الشعوب والتآلف بينهم. وهذه القيم هي جوهر كأس العالم".