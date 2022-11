بين التصعيد والدعوة للتهدئة.. ما سيناريوهات الأزمة بعد حادثة الصاروخ في بولندا؟

موسكو- بين التصعيد والدعوة لضبط النفس تراوحت المواقف الدولية من حادثة سقوط صاروخ مساء أول أمس الثلاثاء في منطقة برشفوداو شرقي بولندا، والذي أسفر عن مقتل شخصين.

في البداية حمّلت بولندا روسيا المسؤولية عن الحادث، ورفعت درجة التأهب العسكري لقواتها، في حين وصفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات الخارجية البولندية بأن الصاروخ روسي الصنع بـ"الاستفزازية" بغرض التصعيد.

وبينما أكدت موسكو أنه لم تكن هناك ضربات بالأسلحة الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية ذهب ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى أبعد من ذلك، وكتب في تغريده على تويتر أن "قصة سقوط الصاروخ على الأراضي البولندية تثبت أن الغرب بحربه الهجينة مع روسيا يزيد احتمالية اندلاع حرب عالمية".

وبعد فترة سادت خلالها الشكوك توصلت بولندا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) إلى أن الصاروخ أطلقته -على الأرجح- الدفاعات الجوية الأوكرانية أثناء تصديها لصواريخ روسية بالقرب من الحدود البولندية.

وقبل التوصل إلى هذه الخلاصة بدت مواقف بعض الدول الحليفة لأوكرانيا -مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا- متريثة في تبني الروايتين البولندية والأوكرانية، حتى على ضوء طلب وارسو عقد اجتماع عاجل على أساس المادة الرابعة من ميثاق الحلف الأطلسي.

