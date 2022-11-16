أكاديمي أميركي: 10 تأثيرات للحرب في أوكرانيا على القطب الشمالي ومستقبله

نشر موقع "ذا هيل" (the Hill) الأميركي مقالا تحليليا تناول تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على القطب الشمالي وتداعياتها المحتملة على مستقبل المنطقة التي أصبحت محل اهتمام غربي متزايد.

وأبرز الدكتور لوسون بريغهام، الباحث في جامعة ألاسكا فيربانكس، في مقاله بالموقع أن المنطقة التي يستعد بلدان من دولها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) وتجري فيها مناورات عسكرية للحلف، تشهد الآن تأثيرات سيئة للحرب من المرجح أن تكون غير مقصودة.

وقال بريغهام إنه بالإمكان استشراف مستقبل القطب الشمالي، بكل تعقيداته وتقلباته، "عبر دراسة 10 تأثيرات ملحوظة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا".