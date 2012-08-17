العلاقات المصرية الأميركية والتغييرات الأخيرة

نسبت صحيفة نيويورك تايمز للفريق أول صدقي صبحي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية قوله قبل سبع سنوات "على أميركا أن تجعل سحب قواتها من منطقة الشرق الأوسط والخليج أحد أهداف إستراتيجيتها بالمنطقة وتنفيذ أهدافها عبر الوسائل الاجتماعية الاقتصادية والتطبيق المتجرد للقانون الدولي".

وقالت الصحيفة -في تقرير أمس الخميس عن مستقبل العلاقات المصرية الأميركية في ضوء التحولات السياسية التي جرت بمصر والتغيرات التي شملت قيادة الجيش المصري مؤخرا- إن صبحي الذي كان طالبا في كلية الحرب الوطنية -ناشيونال وور كوليدج- الأميركية انتقد السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.

لماذا يكرهون أميركا؟

وأوضحت الصحيفة أن صبحي قال آنذاك في إحدى الأوراق الأكاديمية إن الوجود الأميركي بالشرق الأوسط ودعم واشنطن المتحيز لإسرائيل جلب لأميركا الكراهية وورطها في حرب عالمية لا تستطيع أن تنتصر فيها ضد المسلحين الإسلاميين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الورقة التي كُتبت قبل سنوات تمنح فرصة لإلقاء نظرة مبكرة وواسعة على الكيفية التي يفكر بها أحد أفراد الجيل الجديد من الضباط العسكريين الذين صعدوا إلى السلطة كجزء من تغيرات قيادية تحت سلطة الرئيس المصري المنتخب حديثا محمد مرسي القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين.

ورقة صبحي لافتة للانتباه

وأضافت أن انتقاد صبحي الحاد للسياسة الأميركية لافت للانتباه لأنه يشرف حاليا على مؤسسة الجيش التي كانت الأقرب للولايات المتحدة في العالم العربي ويعتمد عليها المسؤولون الأميركيون كقوة هامة جدا في الحفاظ على أمن إسرائيل وضد النفوذ الإيراني. وقالت الصحيفة إنه ورغم التعاون العسكري المصري الأميركي الذي استمر عقودا، يدعو صبحي لسحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط.