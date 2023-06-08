لماذا نجحت الديمقراطية في تركيا وفشلت عند العرب؟

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فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات رئاسية لم تشبها شائبة، ليس حدثا طارئا في تركيا، لأنها تعيش تجربة ديمقراطية فريدة في المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي.

غير أن العرب الذين يتقاسمون مع تركيا التاريخ والجغرافيا لا يقاسمونها التجربة الديمقراطية ذاتها، لأن الفشل الديمقراطي هو حال معظمهم اليوم رغم المحاولات العديدة منذ القرن الماضي.

فلماذا نجحت الديمقراطية في تركيا وفشلت في العديد من الدول العربية؟ وإلى متى تبقى المنطقة العربية عصية على الديمقراطية؟ وكيف يمكن للعرب الاستلهام من التجربة التركية؟

في حلقة جديدة من بودكاست بعد أمس تستضيف روعة أوجيه عبد الرزاق مقري الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة ويعقدان مقارنة بين أسباب نجاح التجربة الديمقراطية في تركيا وفشلها في الدول العربية.