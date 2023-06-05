منابع ومسارات المرتزقة إلى السودان

أي دور لمرتزقة فاغنر في الصراع القائم في السودان؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، تستضيف الإعلامية روعة أوجيه الكاتب والصحفي السوداني الأستاذ الصادق الرزيقي ليُحدّثنا عن منابع ومسارات المرتزقة التي تتدفق للسودان في ظل الحرب القائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

كتب الرزيقي مقالا استقصائيا، في الجزيرة نت، تحدّث فيه عن سفره إلى عمق غرب أفريقيا وإلى دول الساحل على وجه الخصوص، لاستقصاء حقيقة وجود تحركات وسط مجموعات سكانية من قبائل غرب أفريقيا، تتلقّى دعوات للانضمام إلى قوات الدعم السريع.

فماذا كشفت له رحلته تلك عن منابع المرتزقة في دول المنطقة؟ وما حجم دور المرتزقة في الحرب القائمة في السودان؟ وما تداعيات هذه الظاهرة على بلاد النيلين؟