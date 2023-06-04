قيس سعيد والاعتقالات السياسية.. تصفية للمعارضة أم للسياسة؟

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العشرات من السياسيين والنشطاء والمحامين أصبحوا يسكنون سجون تونس. اختلفت خلفياتهم ومواقعهم لكنهم اجتمعوا على معارضة سياسات الرئيس قيس سعيد. أما تهمهم فقد صارت مثار سخرية من الموالين لسعيد قبل معارضيه.

وبعدما كان قد وصف معارضيه بـ"الحشرات"، وشبههم بـ"الخلايا السرطانية" التي يجب القضاء عليها، ها هو الرئيس قيس سعيد يرفع من وتيرة الاعتقالات في صفوفهم، كما لو أنه يستعجل إسكات كل الأصوات التي تحول دون إحكام قبضته على السلطة، بحسب معارضيه.

فبأي تهم يعتقل قيس سعيد معارضيه؟ ولماذا يصعد الرئيس التونسي من حملة الاعتقالات؟ وما الخيارات المتبقية أمام المعارضة التونسية في ظل اتساع دائرة الاعتقالات؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تروي آمال العريسي، وضيفها الأستاذ كريم المرزوقي، المحامي، وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، حكاية الاعتقالات في تونس.