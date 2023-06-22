من بودكاست:من بودكاست:, بعد أمس
ماذا فعل قيس سعيد بالقضاء التونسي؟
قيس سعيد يسعى لإصلاح القضاء أم السيطرة عليه؟
22/6/2023
"لايمكن أن نطهر البلاد إلا بتطهير القضاء".. بهذه العبارات برر الرئيس التونسي قيس سعيد سياسته الجديدة تجاه السلطة القضائية.
إجراءات عديدة اتخذها تنفيذا لهذه السياسة، بلغت ذروتها بحل المجلس الأعلى للقضاء ثم عزل عشرات القضاة، ما جعل سعيد يصطدم بالمدافعين عن أهم مكاسب الثورة، معتبرين نهج سعيد تدميرا لاستقلالية القضاء في ظل أزمة سياسية تمر بها البلاد.
فماذا فعل قيس سعيد بالقضاء؟ وما تداعيات إجراءاته؟ وما البدائل االمتاحة أمام القضاة والمحامين والحقوقيين والنخب التونسية للدفاع عن استقلالية القضاء؟
في حلقة جديدة من بودكاست بعد أمس، تلتقي الإعلامية آمال العريسي بالأستاذ يوسف الباجي، عضو جمعية المحامين الشبان في تونس، ويقدمان عرضا للحالة القضائية في هذا البلد.
المصدر : الجزيرة