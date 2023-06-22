ماذا فعل قيس سعيد بالقضاء التونسي؟

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"لايمكن أن نطهر البلاد إلا بتطهير القضاء".. بهذه العبارات برر الرئيس التونسي قيس سعيد سياسته الجديدة تجاه السلطة القضائية.

إجراءات عديدة اتخذها تنفيذا لهذه السياسة، بلغت ذروتها بحل المجلس الأعلى للقضاء ثم عزل عشرات القضاة، ما جعل سعيد يصطدم بالمدافعين عن أهم مكاسب الثورة، معتبرين نهج سعيد تدميرا لاستقلالية القضاء في ظل أزمة سياسية تمر بها البلاد.

فماذا فعل قيس سعيد بالقضاء؟ وما تداعيات إجراءاته؟ وما البدائل االمتاحة أمام القضاة والمحامين والحقوقيين والنخب التونسية للدفاع عن استقلالية القضاء؟

في حلقة جديدة من بودكاست بعد أمس، تلتقي الإعلامية آمال العريسي بالأستاذ يوسف الباجي، عضو جمعية المحامين الشبان في تونس، ويقدمان عرضا للحالة القضائية في هذا البلد.