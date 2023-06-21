كيف تكون الأخلاق منطلقاً لتجديد الحضارة؟

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كثيرا ما نستدعي الأخلاق في حياتنا اليومية، إما للتنبيه على سلوك معين، أو إبداء الرأي بشأنه، أو حتى للحكم على موقف أو قرار في السياسة والاقتصاد والحياة العامة.

قد يكون هذا الاستدعاء صادقا وقد يكون مدعيا. لكنه يثبت في جميع الأحوال شيئا واحدا، وهو أن الأخلاق ليست ترفا نتدثر به للزينة، بل هي صون للحياة.

فما هي أهمية الأخلاق في حياة الأمم والشعوب؟ وما مآلات الحياة المفصولة عن الأخلاق؟ وكيف يمكن أن تكون منطلقا لنهضة أمتنا؟

هذه الأسئلة وأخرى غيرها تدور في فكلها او تتفرع عنها تناقشها آمال العريسي، مع ضيفها في هذه الحلقة، الدكتور سلمان بونعمان، رئيس مركز معارف للدراسات والأبحاث بالمغرب.