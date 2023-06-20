هل مستقبل أوبك بلس مهدد؟

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أمام اضطرابات اقتصادية عالمية كبرى، بدت منظمة أوبك بلس متماسكة بل إنها تمكنت من اجتياز حالة من عدم اليقين والتذبذب خلفتها صدمات مالية وسياسية متتالية.

وبين الحفاظ على حصة السوق وتحديد الإنتاج، لم يكن هيّنا على منظمة يُنتج أعضاؤها نحو 40 بالمئة من النفط العالمي التوافق على قرارات توصف عادة بالصعبة وتخضع لحسابات السياسة والمصالح.

حسابات تكشف من حين إلى آخر عن خلافات وانقسامات بين بعض أعضاء المنظمة ما يعيد في كل مرة إلى الواجهة الجدل حول مستقبل أوبك بلس ومدى فاعلية قراراتها في ظل الاتجاه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.

فما قصة منظمة أوبك بلس؟ وكيف تؤثر قراراتها على سوق النفط والاقتصاد العالمي؟ وأي مصير للمنظمة في ظل التنافس الجيوسياسي بين أعضائها وتحولات الطاقة حول العالم؟

الإعلامية آمال العريسي وضيفتها الدكتورة نسيمة أوهاب العثامنة أستاذة الاقتصاد في جامعة باريس تناقشان الموضوع بكل تفاصيله.