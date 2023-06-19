لماذا نجحت نمور آسيا وفشل العرب؟

ما هو سر الصعود الاقتصادي في شرق آسيا؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



الحديث عن نهضة البلدان الآسيوية لا يتعلق بدول دخلت ركب الثورة الصناعية المبكرة، ولا عن قوى استعمارية، نهبت الشعوب وارتقت على أكتافهم؛ بل عن دول عاشت في ظل الحرمان طويلاً..

أُطلق على هذه الدول "نمور آسيا".. صحيح أنها تأخرت في دخول السباق، لكنها باتت اليوم تنافس على القمة في وقت قياسي..

فأين هم العرب من تلك التجارب؟ وما هو سر الصعود الاقتصادي في آسيا؟ وهل تمثل تجارب آسيا بصيص أمل للدول العربية؟

حكاية النمور الآسيوية تناقشها الإعلامية آمال العريسي مع ضيفها رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة العربي الجديد مصطفى عبد السلام.