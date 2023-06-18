قصة الصراع على كوسوفو

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كوسوفو.. بلد صغير، على مفترق الطرق بين العالم الصربي الأرثوذوكسي، والألباني المسلم. غالبية ألبانية تريد الاستقلال والسيادة، وأقلية صربية تزعم أن لها هناك حقوقاً تاريخية ودينية. لم تعد ساحة الصراع هذه هامشية على خريطة العالم، فقد باتت برميل بارود يهدد الاستقرار في عموم البلقان، وسط حديث متزايد عن تحولها إلى ورقة أخرى من أوراق التجاذب الروسي الغربي.

قصة كوسوفو، جذورها وتطوراتها، ترويها لكم روعة أوجيه في حلقة جديدة من "بعد أمس".. استمع للقصة كاملة..