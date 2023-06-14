لماذا تُهدم مساجد إثيوبيا؟

هل هناك مؤامرة على هدم المساجد في إثيوبيا؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



لإثيوبيا مكانة خاصة عند المسلمين، حين احتضن الناس الإسلام في مهده، لكن صورة مختلفة نشاهدها اليوم، احتجاجات كبيرة وعنف إثر هدم العديد من المساجد وآلاف البيوت.

يقول البعض إن ما جرى سوء فهم عابر، وفي إقليم واحد من أقاليم إثيوبيا، لكن آخرين يخشون من شبح الاضطهاد وتبعاته، في بلد تزدحم فيه النزاعات الداخلية..

فما هي قصة هدم المساجد في إثيوبيا؟ وهل تعكس هذه الاضطرابات توجهاً ضد المسلمين هناك؟ أم هي سحابة صيف عابرة؟

تستضيف الإعلامية روعة أوجيه في هذه الحلقة من بعد أمس الخبير في الشؤون الإفريقية الأستاذ محمد صالح.