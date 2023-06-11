سوريا.. هل من حل سياسي في الأفق؟

من يقف وراء عرقلة الحل السياسي في سوريا؟

بعد أمس

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لسنوات، بقيت المسألة السورية معلقة تنتظر الحل، فيما أصاب الجمود محاولات التسوية.

محاولات اصطدمت بتراجع الدعم العربي للمعارضة، وتغير المعادلات الميدانية لصالح النظام السوري بالإضافة إلى ضغوط وتدخلات اللاعبين الإقليميين والدوليين.

واليوم، نفضت الدول العربية عن سوريا غبار العزلة معلنة تفعيل آلية خطوة مقابل خطوة، فيما دعت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع النظام برعاية الأمم المتحدة.

فهل بدأت مؤشرات الحل السياسي تتجدد أم أنها تتبدد؟ وما العقبات التي تعترض مسار الحل؟ وإلى أي مدى تشكل الخطوة العربية منعطفا في جهود البحث عن حل سياسي في سوريا؟

متطلبات الحل السياسي السوري وآفاقه محور حلقة جديدة تناقشه الإعلامية آمال العريسي مع ضيفها الدكتور محمد سرميني مدير عام مركز جسور للدراسات.