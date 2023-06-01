أزمة الديون الأمريكية.. كيف حدثت؟ وما مصيرها؟

ما تداعيات أزمة الديون الأمريكية على الاقتصاد العالمي؟

بعد أمس

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اتفاق اللحظة الأخيرة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لرفع سقف الدين الأميركي سيجنب الولايات المتحدة "تعثراً كارثياً" قبل نفاذ أموال الحكومة، يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن.

فبعد أشهر من الشد والجذب، ومفاوضات تداخلت فيها العوامل السياسية والاقتصادية، لاحت انفراجة في أزمة تتجاوز تأثيراتها حدود الولايات المتحدة وتمتد لتشمل الاقتصاد العالمي.

فما أسباب تفاقم الديون الأمريكية؟ وكيف تم التعامل معها على مر التاريخ؟ وما تداعياتها على الاقتصاد الأمريكي والعالمي؟ وما إمكانات تجدد هذه الأزمة؟

حكاية جديدة من بعد أمس تستضيف فيها الإعلامية آمال العريسي الأستاذ مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد.