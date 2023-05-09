كيف تؤثر الانتخابات على العرب في تركيا؟

ماذا يمكن أن يقدم أردوغان للعرب في تركيا حال فوزه بولاية جديدة؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



ملايين العرب يقيمون في تركيا، وآخرون يستثمرون فيها ويترددون عليها باستمرار. واقع يخشى كثيرون من انعكاسات سلبية عليه في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. انتخابات توصف بأنها الأكثر سخونة في تركيا منذ عقود، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن جميع الاحتمالات بشأن نتائجها ممكنة.

فكيف يمكن أن تؤثر خسارة محتملة للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم على واقع العرب في تركيا؟ ومن هي الشرائح العربية الأكثر قلقاً بشأن النتائج؟ وما مدى واقعية المخاوف التي يدور الحديث عنها؟

تلك الأسئلة وغيرها تطرحها روعة أوجيه في حلقة جديدة من بودكاست "بعد امس"، على الكاتب المختص بالشأن التركي الأستاذ محمود علوش. استمع للقصة كاملة..