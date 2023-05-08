ما محددات الناخب التركي؟

بعد أمس

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أيامٌ قليلة تفصلنا عن الانتخابات التركية، ففي 14 مايو (أيار) سيتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع لتحديد مستقبلهم.

يحتدم التنافس بين الأطراف المتنافسة، فالرئيس أردوغان يدفع بورقة المشاريع ليرى الشعب إنجازاته خلال العقدين الماضيين، والمعارضةُ تقدم وعودًا كبيرة وتركز على إخفاقات الفترة الماضية.

فما صفات ومعايير الناخب التركي؟ وعلى أي أساس يدلي بصوته لتحالف دون آخر؟ وكيف يُهندس الساسة حملاتهم لكسب هذا الناخب؟

تستضيف روعة أوجيه، الصحافي محمد طاهر أوغلو المتخصص في الشأن التركي، لمناقشة هذه الأسئلة، وتحليل الحملات الانتخابية.