التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية.. النزوح نموذجاً

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يزداد أعداد النازحين من السودان يوما بعد آخر، ينشد بعضهم اللجوء إلى الدول المجاورة فيما يكتفي من لا قدرة له على السفر خارج البلاد بالنزوح إلى الأقاليم التي تتمتع بهدوء نسبي منذ بداية الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

فما المصير الذي ينتظر النازحين؟ ما حجم المساعدات الدولية للمتضررين من الحرب؟ وهل من معوقات لعمل المنظمات الإنسانية في السودان؟

في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، تستضيف الإعلامية روعة أوجيه، إيمان الطرابلسي المتحدثة الإقليمية للّجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها.