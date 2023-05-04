عدنان خضر وثورة الأمعاء الخاوية

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ها هو الأسير الراحل خضر عدنان دق جدران الزنزانة فلم يجب أحد، فواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لسبعة وثمانين يوماً إلى أن استشهد داخل زنزانته في سجن نيتسان.

فمن هو خضر عدنان؟ ولماذا أضرب عن الطعام؟ وكيف سينعكس استشهاده على الأسرى في سجون الاحتلال والمقاومة في فلسطين؟ ولماذا يتخوف الاحتلال الإسرائيلي من إضراب شامل من المحتمل أن يخوضه الأسرى الفلسطينيون؟

في حلقة مواكبة لاستشهاد البطل الفلسطيني خضر عدنان، تستضيف الإعلامية آمال العريسي في حلقة جديدة من بعد أمس الكاتب الفلسطيني الأستاذ يوسف فارس، ويستعرضان المسار النضالي لهذا الشهيد البطل، كما يتناولان تداعيات استشهاده على الحركة الفلسطينية الأسيرة.